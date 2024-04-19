«Спас уже не жизни»: «Волнорез» защитил «Солнцепек» от беспилотников ВСУ РИА Новости: «Волнорез» защитил от дронов ВСУ оставленный на ночь «Солнцепек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении всей ночи пытались уничтожить оставленную в поле тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» ВС РФ, однако комплекс РЭБ «Волнорез» смог защитить технику, рассказал РИА Новости разработчик по имени Станислав. По его словам, атаки украинских беспилотников продолжались около шести часов.

Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить, — отметил собеседник издания, добавив, что в итоге «Солнцепек» эвакуировали, отремонтировали и теперь боевая машина снова в строю.

Ранее расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, передавала пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.

До этого командир одного из расчетов с позывным Баркас поведал, что позиции ВСУ, имеющие максимальное укрепление, планомерно уничтожаются благодаря эффективной работе комплексов ТОС-1А «Солнцепек». Объекты украинской армии, несмотря на все степени защиты, ничего не могут противопоставить ударам с таких установок, резюмировал он.