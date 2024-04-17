Интервью Дурова Такеру Карлсону: о чем на самом деле говорил IT-гений

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Павел Дуров

Американскому журналисту Такеру Карлсону не откажешь в профессионализме. Почти через месяц после нашумевшего интервью с Владимиром Путиным, одним из самых влиятельных политиков современности, он пригласил для беседы еще одного влиятельного русского. Павел Дуров, основатель соцсети ВК и мессенджера Telegram, в своих ответах не открыл никаких Америк, однако выявил ряд закономерностей современного рынка информации.

Жажда тотального контроля

Главный посыл Дурова сводится к известной констатации, что природа любой власти — это стремление к полному контролю за информацией, за частной жизнью своих граждан и тем более деятельностью политических соперников. Понятно, что и главным направлением работы любой разведки становится перехват телефонных разговоров, анализ соцсетей, попытки взлома телефонов. Тем более что, как уверяет Дуров, современные смартфоны весьма уязвимы для внешнего вмешательства.

А потому детище Дурова Telegram всегда и везде, дескать, под давлением. Овладение циркулирующей в «недрах» мессенджера информацией становится ценнейшим призом. И, видимо, самым серьезным разочарованием для Дурова стало его житье в Соединенных Штатах, которые он, видимо, полагал форпостом свободы слова и неприкосновенности частной жизни.

А за океаном он столкнулся с попытками вербовки агентами ФБР его технического персонала. И главное — с давлением американского политического истеблишмента. Демократы требовали, чтобы он открыл информацию о переговорах протестовавших в Вашингтоне, а республиканцы грозили ему, если бы он пошел на такую уступку. Штатовская конституция оказалась тем самым дышлом, которое можно повернуть в зависимости от своих целей и интересов.

Не исключено, что подобные эскапады Дурова — это еще и сигнал оппозиционно настроенной аудитории Такера Карлсона: дескать, я также пострадал от нынешней вашингтонской власти. Но пострадал, защищая ваши интересы и свободы. Так что я — свой. Присоединяйтесь к моему мессенджеру.

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson Павел Дуров

Собственная апология

Конечно, свое интервью Павел Дуров легко превращает в саморекламу. И элегантно сводит счеты с конкурентами. С тем же Марком Цукербергом, который легко идет на сотрудничество с американскими властями и проводит в своей империи откровенную проукраинскую политику. То ли дело Павел Дуров, который старается полностью держаться над любой схваткой и с властями ни одной из стран не сотрудничает. А от великих держав, как сам уверяет, старается держаться на почтенном расстоянии.

И действительно, время от времени с Telegram пытаются бороться. Вплоть до полной блокировки. Последними на этот скользкий путь вступили украинские власти, крайне недовольные тем, что мессенджер позволяет проникать иным мнениям под информационный «пузырь», которым команда Зеленского стремится накрыть всю Украину.

Вот только парадокс ситуации заключается в том, что те же гонители дуровского детища активно им пользуются в своих интересах.

Не совсем русский

Павел Дуров не просто так выражает надежду, что аудитория Telegram перевалит за миллиард пользователей. Но поскольку его интервью предназначено для англоязычной публики, в которой все еще существует недоверие к мессенджеру, связанному, дескать, с Россией, то Дуров делает акцент на свое отстранение от русского мира.

Подчеркивает, что в детстве учился в Италии, а потом пострадал на родине и был вынужден продать свою долю в соцсети ВК. Трудно сказать, произведут ли такие аргументы впечатление на аудиторию, но Дуров постоянно позиционирует себя как человека мира с непростой судьбой. Там не прижился, там столкнулся с насилием, а там — с бюрократией. А потому нашел свое место в Дубае.

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