«Не повод бросать дела»: Песков про интервью Дурова Карлсону Песков сообщил, что в Кремле пока не посмотрели интервью Дурова Карлсону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле непременно посмотрят интервью основателя Telegram и предпринимателя Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, это событие — «не повод бросить все дела», передает ТАСС.

С самим интервью пока еще полностью не ознакомились — вряд ли это повод, чтобы бросить все дела. В конце рабочего дня обязательно посмотрим, — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Telegram — это важный продукт, функционирующий на территории России. Песков обратил внимание, что к руководителям мессенджера неоднократно направляли просьбы принимать меры, чтобы площадка не становилась инструментом в руках террористов.

Ранее Павел Дуров заявил, что слухи о связи Telegram с правительством России являются частью «методики по дискредитации приложения со стороны конкурентов». По его словам, их распространяют люди, которые не знают, как появился Telegram.

Бизнесмен также отметил, что конкуренты мессенджера тратят на маркетинг десятки миллиардов долларов. У Telegram же вовсе нет статьи расходов на эти цели, подчеркнул Дуров. При этом, по его словам, приложение скачали уже 900 млн раз, а в течение года его аудитория должна превысить миллиард человек.