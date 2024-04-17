Дуров предрек значительный рост аудитории Telegram за год Дуров: аудитория Telegram превысит миллиард в течение года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аудитория мессенджера Telegram за год должна превысить миллиард человек, заявил сооснователь соцсети Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На данный момент приложение скачали 900 миллионов раз, а на привлечение пользователей не было потрачено ни одного доллара, обратил внимание бизнесмен.

Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично, — отметил Дуров.

Ранее сооснователь мессенджера рассказал, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. По словам Дурова, он может посетить Соединенные Штаты, но из-за повышенного внимания геополитических сил к приложению не делает этого.

До этого бизнесмен поделился историей, как руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг хотел скопировать его идеи. Российский разработчик заявил Такеру Карлсону, что это произошло более 10 лет назад. Во время той давней встречи Дуров рассказал коллеге о текущем проекте, но чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг попытался украсть «поддельную» задумку.