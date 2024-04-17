Павел Дуров рассказал, как Цукерберг попытался украсть его идеи Дуров заявил, что Цукерберг пытался скопировать его идеи и выйти на рынок в РФ

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать идеи сооснователя Telegram Павла Дурова. Российский разработчик заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что это произошло более десяти лет назад. Во время той давней встречи Дуров рассказал коллеге текущем проекте, но чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг попытался украсть «поддельную» задумку.

Я помню, как он спросил меня, планируем ли мы что-нибудь начать делать в глобальном масштабе, на глобальном уровне. Я ответил «нет» и спросил, собирается ли он попытаться выйти на мой внутренний [российский] рынок, где я работал, и он сказал «нет». И мы оба сделали именно это примерно через две или три недели или что-то в этом роде, — добавил Дуров.

Ранее сооснователь мессенджера отметил, что ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США. О попытке вербовки основателю мессенджера поведал сам сотрудник, и, как считает бизнесмен, у мужчины «нет причин придумывать истории».

До этого политолог Алексей Макаркин допустил, что Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с Такером Карлсоном. По его мнению, данную беседу не будут активно продвигать в информационном пространстве.