Дуров назвал три страны, которые старается никогда не посещать Дуров заявил, что не посещает США и Китай из-за их геополитической значимости

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию.

По словам Дурова, он может посетить Штаты, но из-за повышенного внимания геополитических сил к приложению не делает этого: Telegram должен оставаться нейтральным. Крупная проблема современности — необходимость занимать сторону, что увеличивает количество угроз в мире и лишает людей взаимопонимания, пояснил он. Бизнесмен добавил, что постоянно ощущает пристальное внимание спецслужб и уверен, что все его устройства уже давно взломаны.

Кроме того, бизнесмен поведал историю, как ФБР пыталось завербовать одного из инженеров мессенджера Telegram во время поездки в США. Агенты через работника соцсети хотели внедрить определенные инструменты в исходный код соцсети, чтобы создать лазейку с целью несанкционированного доступа.

Также Дуров признался, что у него «на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». При этом предприниматель не тратит их ни на недвижимость, ни на предметы роскоши — такой образ жизни, заверил он Карлсона, совсем его не прельщает. Все, что его интересует — работа над Telegram.