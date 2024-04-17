Дуров раскрыл, является ли Telegram «инструментом российского государства» Дуров объяснил происками конкурентов слухи о причастности Telegram к властям РФ

Мнение, что Telegram «является инструментом российского государства», является частью «методики по дискредитации приложения со стороны конкурентов», заявил основатель мессенджера Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. По его словам, такие слухи распространяют люди, которые не знаю, «откуда произошел Telegram».

Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар, — заявил он.

Бизнесмен объяснил происки конкурентов тем, что они тратят на маркетинг десятки миллиардов долларов. У Telegram же вовсе нет статьи расходов на эти цели. При этом приложение скачали уже 900 млн раз, а за год его аудитория должна превысить миллиард человек.

При этом, по его словам, наибольшее давление на Telegram оказывают гиганты Apple и Google, а не правительство. Он пояснил, что обе эти компании способны отцензурировать все с помощью смартфонов. Они также дали понять, что мессенджер будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил.

Тем не менее ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети. Эта произошло во время последней поездки в США. О попытке вербовки бизнесмену рассказал сам сотрудник, у которого, считает он, «нет причин придумывать истории».