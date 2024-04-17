Дуров назвал источники наибольшего давления на Telegram Дуров заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

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Гиганты Apple и Google, а не правительство, оказывают наибольшее давление на мессенджер Telegram, заявил в интервью Такеру Карлсону основатель Telegram Павел Дуров. Он пояснил, что обе эти компании способны отцензурировать все с помощью смартфонов. Они также дали понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил, указал Дуров.

Я бы сказал, что самое большое давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело касается свободы слова, эти две платформы в состоянии по сути отцензурировать все, что вы можете прочитать, — сказал предприниматель.

Дуров отметил, что ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США. О попытке вербовки основателю мессенджера рассказал сам сотрудник, и, как считает бизнесмен, у мужчины «нет причин придумывать истории».

До этого политолог Алексей Макаркин допустил, что Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с Такером Карлсоном. По его мнению, данную беседу не будут активно продвигать в информационном пространстве.