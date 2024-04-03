Кто помог Украине атаковать Татарстан: при чем тут Казахстан?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака дрона против объектов в отдаленном от украинской границы Татарстане поставила ряд вопросов, на которые широкая общественность пока не получила вразумительных ответов. В принципе, смысловой «водораздел» проходит не только в области четкого определения ТТХ прилетевшего беспилотника, но и его маршрута, точки запуска. А исчерпывающие ответы на возникающие вопросы могли бы стать основой для принятия эффективных мер противодействия в будущем.

Поскольку и впредь в Киеве будут планировать диверсии против наших предприятий, аэродромов, научных центров и энергетических объектов. Причем выбирать будут именно те, что, по данным американских разведывательных спутников, не прикрыты от атак с воздуха.

Украина: слишком далеко и слишком сложно

Первая проблема при оценке случившегося теракта связана с дистанционными возможностями украинских БПЛА, которые продолжают совершенствоваться. Известно, что американцы постоянно снабжают своих украинских подопечных трехмерными «картинками» наших территорий. А потому компьютер, установленный на борту такого «самолетика», постоянно сверяет его маршрут с заложенными данными и ориентирами. Плюс дрон снабжен антенной спутниковой системы Starlink, что обеспечивает его устойчивость от воздействия РЭБ.

А если снизить величину размещенного тротилового заряда и поставить дополнительные топливные баки, то и дистанция применения дрона может существенно возрасти. Хотя 1200 км от границы с Украиной — это все равно слишком большое расстояние. Тем более если дрон еще и маневрирует.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

К тому же мы помним, что приграничная полоса полностью укомплектована средствами не только нейтрализации, но и перехвата разного рода запускаемых с украинской территории беспилотников. И преодолеть ее не так-то просто.

Из обычной «Газели»

Потому-то еще после нападений на военный аэродром под Псковом или на НПЗ в Ленинградской области возникали подозрения, что атаки могли осуществляться либо с территории самой России, либо из сопредельных стран или с кораблей на Балтике. Причем даже с борта обыкновенных торговых судов. Но и тогда однозначного вывода сделано не было. Во всяком случае официально. Те же вопросы возникают вновь.

Можно ли допустить, что на этот раз запуск мог быть произведен с нашей же территории? Чисто теоретически — вполне. Перевезти самолет возможно в кузове простой «Газели», которая ничем внимание не привлечет. А затем можно запустить беспилотник с любой безлюдной площадки силами буквально нескольких человек.

Однако тот факт, что беспилотник, тарахтя так, что его за километр слышно, развернулся для атаки с юга, навел на мысль о возможности его запуска с территории суверенного Казахстана. Естественно, представители Астаны тут же опровергли подобную версию. Тем более что в это время там находился наш секретарь Совбеза Николай Патрушев, которому, видимо, предоставили более подробные объяснения на этот счет. Однако «казахстанский след» все-таки полностью исключать нельзя.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как посол в Астане призывал убивать русских

Когда бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) призвал убивать как можно больше русских, реакция местных властей была скорее нейтральной. К тому же известно немало случаев массовых мероприятий в поддержку Украины, а казахстанский бизнес неоднократно поставлял Киеву «юрты солидарности», в которые приглашали согреться и закусить.

Собственно, это просто иллюстрация того, что у местных националистов давно установлены «кровные связи» с братьями по закипевшему разуму на Украине. А потому договориться о доставке «самолетика» с последующим его запуском из бескрайних степей Северного Казахстана, как говорится, дело техники.

Тем более что этот наш «фланг» остается неприкрытым. Да и просто так закрыть системами ПВО столь протяженную границу трудно. Тут, как советовали эксперты, можно использовать аэростаты для постоянного мониторинга пространства. И даже простые пушки, установленные на внедорожниках.

Но главное, что сейчас нужно сделать, — это получить исчерпывающий ответ о том, как же летели в Татарстан «незваные гости».

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