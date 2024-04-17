Дуров рассказал, как в одиночку одолел трех грабителей в Сан-Франциско Дуров рассказал, как его попытались ограбить в Сан-Франциско

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что на него напали грабители в Сан-Франциско. По словам бизнесмена, трое рослых мужчин попытались отобрать у него телефон, но он дал им «достойный отпор».

Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали сопротивления, так что я выхватил свой телефон обратно. Произошла короткая драка с этими ребятами, там было немного крови, и потом я смог убежать, — заявил Дуров.

Он отметил, что США — единственная страна, где на него напали на улице. Карлсон в свою очередь предположил, что эти грабители нечасто грабят русских, раз решились напасть.

Ранее Дуров также признался журналисту, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию. Бизнесмен уточнил, что может посещать Штаты, но из-за повышенного внимания к приложению не делает этого: Telegram должен оставаться нейтральным. Крупная проблема современности — необходимость занимать сторону, что увеличивает количество угроз в мире и лишает людей взаимопонимания, пояснил он.

Также Дуров поведал, что у него «на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». При этом предприниматель не тратит их ни на недвижимость, ни на предметы роскоши — такой образ жизни, заверил он Карлсона, совсем его не прельщает. Все, что его интересует — работа над Telegram.