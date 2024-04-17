Песков озвучил пожелания Кремля к Telegram Песков: Telegram не должен становиться инструментом в руках террористов

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Telegram не должен становиться инструментом в руках террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва уже обращалась к владельцам мессенджера с просьбой ограничить использование платформы в этих целях.

Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле в конце рабочего дня непременно посмотрят интервью основателя мессенджера и предпринимателя Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Однако, по его словам, это событие «не повод бросить все дела».

Сам же Дуров в интервью Карлсону заявил, что после событий в Капитолии 6 января 2021 года получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США. По его словам, от него требовали предоставить все имеющиеся данные касательно штурма. Дуров и его адвокаты решили не отвечать на них. Также, отметил он, ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров.