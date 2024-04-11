Третья мировая на пороге: все боятся атаки Ирана на Израиль

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Иран нанести удар по Израилю? Многие эксперты считают такую возможность вероятной — некоторые страны уже планируют эвакуацию своих дипломатов. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о перспективе большой войны между двумя странами доцента Финансового университета при правительстве РФ капитана 1-го ранга Владимира Ераносяна.

Атака возможна

— Ответы возмездия со стороны Ирана на чувствительные удары по престижу Исламской Республики или по его инфраструктуре, от кого бы они ни исходили, всегда возможны. Но между их анонсом и реализацией угрозы проходит время, требуемое для подготовки.

Иран анонсировал месть за израильский удар, нанесённый 1 апреля по иранскому консульству в центре Дамаска. Мир застыл в ожидании. Тогда в результате ракетной атаки погиб Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» в Ливане и Сирии, человек, занимающийся поставками оружия «Хезболле». Фигура эта сопоставима по значимости с ликвидированным 3 января 2020 года генералом Касемом Сулеймани.

Тогда от анонсированного Тегераном возмездия до нанесения ударов по двум объектам США в Ираке (авиабазе Айн-аль-Асад на западе страны и аэродрому в северной провинции Эрбиль) прошло пять дней. Операция «Мученик Сулеймани» состоялась 8 января 2020 года. По базам США ударили не самыми дальнобойными иранскими ракетами — применялись ракеты Fateh-110 третьего поколения с дальностью 300 км, которые также известны как ракеты M-600.

С учетом того, что причастность Израиля к удару по Резе Захеди не опровергается Тель-Авивом и интерпретируется как ответ на атаки беспилотников хуситов по курортному Эйлату, иранский ответ, по мнению большинства военно-политических экспертов, должен коснуться непосредственной территории Израиля.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Fateh-110

Что есть у Ирана

— В этой связи наиболее вероятные прогнозы касаются использования баллистических и крылатых ракет иранского производства. Речь может идти о баллистических ракетах «Саджил» с дальностью 2000 км или крылатых ракетах «Мескат» с дальностью 2000 км и более, произведенных на основе купленных Ираном на Украине в начале двухтысячных советских ракет. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции, на балансе которого есть собственный военно-морской флот, вооружен крылатыми ракетами «Триумф» — самыми быстрыми в мире ракетами морского базирования.

Кратчайшее расстояние от Ирана до Израиля не превышает 1800 км. Соответственно, средствами доставки боеголовок Тегеран располагает. Объектами атаки могут быть даже государственные учреждения (симметричный ответ на нанесение удара по консульству, обладающему экстерриториальным статусом).

При этом повисшая в воздухе пауза и гарантированность ответа Тегерана могут спровоцировать и второй этап израильских действий. В том числе нанесение удара по иранским ядерным объектам. На фоне напряженного ожидания атаки возмездия со стороны Ирана такое развитие событий тоже не исключено.

Подобный сценарий неминуемо приведет к эскалации на театре военных действий. Тот факт, что казус белли именно в этом взрывоопасном регионе способен спровоцировать третью мировую войну, не вызывает сомнения.

В худшем для Израиля сценарии Иран может применить баллистическую ракету «Хоррамшахр». Этот тяжелый дальнобойный носитель на 1800 кг боезаряда представляет собой баллистическую ракету средней дальности, которая была испытана Ираном в январе 2017 года. С дальностью действия от 1000 до 2000 км он может легко преодолеть систему ПРО благодаря скорости в 10 Махов.

Фото: Iranian Defence Ministry/Global Look Press «Хоррамшахр»

Возмездие будет

— Израиль, нанеся 1 апреля ракетный удар по консульству Ирана, убил не одного генерала, а семерых высокопоставленных членов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Масштаб анонсированного иранского возмездия может быть гораздо больше, чем месть за Касема Сулеймани.

До этого Израиль воевал с прокси-силами, а Иран стоял за ширмой, не особо скрывая своей роли в извечном региональном противостоянии. Но усиление ракетных возможностей Ирана, который обладает беспилотниками большого боевого радиуса действия, указывает на то, что это оружие будет в ближайшее время применено.

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