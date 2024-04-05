Ходорковскому грозит новый срок: на этот раз речь об убийстве

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

По появившейся информации, пребывающий то в Швейцарии, то в Великобритании бывший совладелец ЮКОСА Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может стать фигурантом нового судебного процесса, в ходе которого ему может быть предъявлено обвинение по делу об организации убийства мэра Нефтеюганска Александра Петухова.

Те же источники уверены, что процесс может получиться очень громким, если, наконец, бывший начальник службы безопасности нефтяного концерна Алексей Пичугин, отбывающий за это преступление пожизненное заключение, даст согласие сотрудничать со следствием и изобличит своего бывшего шефа. Напомним, что ликвидация упорного и несговорчивого мэра случилась в день рождения самого Ходорковского, 26 июня. И многие увидели в этом не просто совпадение, а кровавый «подарок», который был сделан Ходорковскому к праздничному столу.

Неоцененный жест доброй воли

Правда, есть в этом деле примечательный момент. Как известно, Михаил Ходорковский был приговорен в общей сложности к четырнадцати годам заключения за финансовые злоупотребления, неуплату налогов и присвоение чужого имущества. Из них он отсидел чуть больше десяти лет и был помилован президентом по гуманным соображениям. У Ходорковского в тот момент серьезно болела мать.

К тому же страна готовилась к проведению Олимпиады в Сочи. А потому никому не хотелось, чтобы праздник был омрачен акциями и провокациями в поддержку «сидельца». Видимо, немаловажным фактором были и попытки налаживания в тот момент особых отношений с Германией, которая активно выступала за освобождение Ходорковского. Достаточно напомнить, что в Европу помилованный узник улетел в сопровождении влиятельнейшего немецкого политика бывшего министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера.

Причем в ходе своей первой же пресс-конференции за границей Ходорковский заявил о нежелании заниматься бизнесом и политикой. Якобы он имел намерение сосредоточиться исключительно на общественной деятельности. И как показала практика, свое слово он не сдержал.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

Запоздалое обвинение

Интересная деталь: сам Ходорковский впоследствии удивлялся тому обстоятельству, что среди пакета разнообразных обвинений, которые ему предъявлялись, ни разу не фигурировала «убойная статья». Притом что в СМИ его соучастие в убийстве мэра Нефтеюганска обсуждалось постоянно. Более того, об этом даже телевизионные фильмы снимались, но все оставалось как бы на уровне общественного обсуждения и общих подозрений.

И только в 2015 году Следственный комитет РФ официально выдвинул против Ходорковского обвинение в организации убийства. Однако в аппарате Интерпола разглядели в новом деле политический подтекст и в розыск объявлять Ходорковского отказались.

Как мы видим, с тех пор прошло еще почти девять лет. За эти годы Михаил Борисович стал одной из заметных фигур нашей эмигрантской оппозиции, превратился в спонсора уже ставших традиционными вильнюсских посиделок беглых русофобов. А еще он горячо поддерживает Киев. Благо вывезенный ранее капитал, оцениваемый в $600 млн, позволяет меценатствовать на политическом поле российской эмиграции. Не исключено, что и к созданию РДК, корпуса современных власовцев, он приложил свою «бриллиантовую руку».

Накануне запоздалого приговора

Исходя из современных реалий, Ходорковского уже могут объявить не только иноагентом, но и экстремистом, оправдывающим террористические методы. Он уже призвал прийти на избирательные участки в полдень и таким образом продемонстрировать неприятие российской избирательной системы. В результате его подконтрольным сайтам пришлось публиковать фотки масленичных гуляний в качестве доказательства действенности призыва.

Собственно, в биографии экс-олигарха осталось поставить последнюю юридическую точку по самому болезненному для него вопросу. Да вот только такой заочный процесс должен быть хорошо подготовлен, чтобы от респектабельной маски эмигранта ничего уже не осталось.

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