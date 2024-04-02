В Кремле осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии Песков назвал удар по консульству Ирана в Сирии нарушением международного права

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Удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана, является актом агрессии, нарушающим международное право, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что в Кремле не спешат с выводами, передает ТАСС.

Мы бы не спешили с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии, — сказал Песков.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Иран может начать усиливать «Хезболлу» и хуситов в Йемене в ответ на гибель генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По мнению эксперта, Иран не пойдет на эскалацию конфликта, несмотря на полученный удар. Он добавил, что Тегеран понимает, что против него будет создана коалиция и тогда придется вести полномасштабные боевые действия.

Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.