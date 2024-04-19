Мы пропустили великий день: красному флагу СССР исполнилось 100 лет

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

На днях исполнилось сто лет, как ЦИК СССР принял решение придать государственному символу — Красному Знамени — окончательный вид, закрепленный затем в нескольких советских конституциях. И если первоначально после Октябрьской революции молодое государство рабочих и крестьян разместило на Красном Знамени надпись РССР, то с 1922 года на полотнище начали появляться серп и молот. А спустя два года флаг принял знакомый каждому поколению советских людей вид: серп и молот со звездой на алом полотнище. Впрочем, как мы знаем, приключения флага на этом не закончились.

От князей до комиссаров

Собственно, в русском языке слово «красный» недаром было синонимом понятия «красивый». Под красным стягом с ликом Спасителя княжеские дружины бились на полях брани. В Европе же красные флаги постепенно становились символом третьего сословия, а потом и пролетариата. Восстание лионских ткачей, Парижская коммуна — так красный флаг вновь стал известен в России вместе с коммунистическими идеями.

Историческая легенда утверждает, что впервые у нас его поднял над толпой, слушавшей у Казанского собора выступление Георгия Плеханова, рабочий Потапов. Видимо, социальное происхождение было особенно важным для советских историков.

Так или иначе, но Красное Знамя настолько ассоциировалось с советским государственным строем и всей экономической системой социализма, что оппозиционные движения, формировавшиеся в стране на стыке восьмидесятых и девяностых годов, в пику Красному Знамени взяли в руки триколоры времен Февральской революции. Началось противостояние знамен и цветов, за которыми скрывались непримиримые идеологии.

Сторонники красного флага обвиняли оппонентов в том, что они выходят на свои акции с «власовским полотнищем» или что этот флаг есть просто перевернутый Петром Великим голландский. В ответ новые демократы советовали своим коммунистическим противникам отмыть свой флаг от крови репрессий.

25 декабря 1991 года

В этот день формально перестал существовать Советский Союз, судьбу которого решили в Беловежской пуще три бывших партократа. Михаил Горбачев публично сложил с себя полномочия первого и последнего президента СССР, выступив с прощальной речью. И с флагштока над правительственным зданием в Кремле медленно был спущен красный флаг уже не существующего государства. Вся страна могла наблюдать эту символическую процедуру по телевидению.

Но фактически красный флаг проиграл триколору еще во время ГКЧП в августе 1991 года. Когда черту под крахом заговорщиков символично подвел марш победителей с огромным трехцветным полотнищем.

Фото: VASSILI KORNEYEV/EPA/TASS Президент СССР Михаил Горбачев на последней в истории сессии Верховного Совета СССР

А красный флаг опять стал символом протеста. Более того, в 1992–1993 годах Москву сотрясали столкновения левых под красными флагами с силами правопорядка. Кульминацией стали события октября 1993 года и расстрел Белого дома. И постепенно красный флаг скромно сместился на роль узкопартийного символа обновленной КПРФ.

Всеобщее знаменное примирение

Стабилизация нулевых обнулила прошлые противоречия. А о Красном Знамени стали все чаще говорить как о Знамени Победы. Мол, из истории, как из песни, слов не выкинешь. По военным датам красные флаги стали возвращаться на улицы и на стены официальных учреждений.

И, видимо, символическим примирением стали три флагштока над Финским заливом в Санкт-Петербурге. Когда в присутствии президента были одновременно подняты три флага: имперский бело-черно-желтый, красный и триколор. И они все вместе могут восприниматься как отражение преемственности нашей долгой, славной и трагичной истории.

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