Новый российский танк Т-100: лучше «Арматы» и Т-90?

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Издание Military Watch заявило, что в России идут работы по созданию совершенно нового танка с индексом Т-100. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о шансах на появление такого танка военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина. Действительно ли у вооруженных сил России будет новый танк или пока еще рано говорить о танке Т-100?

Есть другая техника

— Мне кажется, что в Military Watch ошибаются. Я не слышал от своих источников, а это достаточно компетентные люди, что у нас создается танк Т-100. Работы над новой техникой всегда идет, это понятно. Но говорить о том, что скоро у нас будет принципиально новый танк с индексом Т-100, пока нельзя.

У нас сейчас есть сразу несколько современных танков. В том числе есть танк так называемого четвертого поколения, самого современного — я говорю про «Армату». Причем, это не просто танк, а целая универсальная платформа, на которой можно создавать различную технику. И городить нам что-то совершенно новое, когда у нас уже есть отличная «Армата» — это будет странно. В этом нет никакого смысла. И это дорого — такие высокотехнологичные танки как «Армата» стоят немало.

К тому же у нас есть в арсенале прекрасные танки, которые можно и нужно использовать на поле боя. Это Т-80 и Т-90 в различных вариациях. Они уже разработаны, но при этом они еще обладают возможностями для модернизации. И именно сюда будут вкладываться силы. Потому что нам нужна относительно дешевая и простая, но грозная техника, которая позволит одержать победу над врагом. А победа, конечно, скоро будет. И после нее уже и надо будет заниматься доработкой «Арматы» и ее дальнейшем совершенствованием.

«Прорыва» боятся враги

— При этом не надо думать, что Т-80 и Т-90 — это какие-то старые и плохие танки. Это прекрасная и очень грозная техника. Например, Т-90 «Прорыв» не просто так многие называют одним из лучших танков в мире. Его возможности как в плане атаки, так и по защите — просто отличные.

Причем, нынешние танки сильно отличаются от той техники, которая выпускалась много лет назад. У них уже может быть другая начинка, у них другие возможности, улучшенный обзор и так далее. И Т-80 и Т-90 отлично работают не только летом, но и в зимнее время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танки Т-90А

Тактика изменилась

— Говоря о современных танках нужно понимать — прямо на наших глазах переосмысливается роль этой техники на фронте. Если раньше мы видели, как танки ходили развернутым строем, то сейчас все изменилось. Сейчас танки используют как защищенную огневую точку. Благодаря своим точным орудиям, а также современному оборудованию, они часто работают с закрытых позиций и с большого расстояния. Благодаря мощным двигателям танки могут быстро передвигаться и менять позиции.

Из-за появления новых средств поражения танков — а это ракеты, беспилотники, мины и прочее — сейчас никто не будет посылать танки в лобовую атаку. Сейчас у танка другая роль. Но она по-прежнему очень важная. Танки могут сделать многое для защиты солдат и для укрепления наших опорных пунктов. Но одновременно с этим они помогают вскрывать оборону противника. И иногда лишь присутствие одного или нескольких танков может охладить пыл излишне ретивого врага.

Поэтому танки в армии будут — в этом можете не сомневаться.

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