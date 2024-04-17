«Долго потешались, пока не проявил себя»: в зоне СВО замечен «Царь-мангал» Коц: в районе Красногоровки в зоне СВО заметили танк «Царь-мангал»

Танк «Царь-мангал» появился в зоне СВО, экипаж бронемашины выполнял задачу в городе Красногоровка, расположенном к западу от Донецка, сообщает военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал кадры, как боевая машина под атакой противника двигается по городу, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым вопреки обстрелам.

Журналист отметил, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, однако это прекратилось тогда, когда танк показал себя в бою. На кадрах видно, как танк ездит по просматриваемым с многих позиций из города дорогам, преодолевая будучи невредимым достаточно большие в рамках городских боев расстояния.

«Царь— мангал» представляет собой танк Т-72, который со всех сторон полностью защищен дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов. При этом, как отметил военкор, танк оснащен приборами системы РЭБ, позволяющими подавлять сигналы вражеских дронов.

Военкор предположил, что одной из задач танка была высадить штурмовиков в центре Красногоровки. При этом на кадрах видно, как бронемашина, несмотря на дополнительный груз брони и внушительные размеры, маневренно входит в повороты и стремительно набирает скорость.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России за март взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, к ним относятся расположенные в Донецкой Народной Республике села Красного, Тоненького, Орловка и Невельского, а также поселок Мирное в Запорожской области.