«Он исправился»: в ГД поддержали отправку зеленоградского маньяка на СВО Депутат Милонов: маньяк Гриценко хочет искупить вину участием в СВО

Фото: МО РФ

Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, решил искупить вину участием в специальной военной операции, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что Гриценко захотел показать свое исправление.

Скорее всего, он захотел показать, что он исправился. Если он должен был выйти летом, то мог беспрепятственно спокойно освободиться, а он пошел туда. Люди, которые приняли для себя решение заменить реальный тюремный срок на пребывание в зоне СВО, — я бы их не обсуждал, — высказался депутат.

По мнению Милонова, преступники, которые решают отправиться в зону СВО, осознают, что это не замена одного наказания другим. Он отметил, что общался с такими людьми. По словам парламентария, они ведут себя самоотверженно при участии в боевых действиях. Как уточнил депутат, процент рецидивов среди тех, кто прошел зону СВО, ниже, чем у тех, кто просто освободился.

Они приняли серьезное решение и, может быть, впервые в жизни сделали правильный поступок. Это можно только приветствовать и ставить их в пример, чтобы другие осужденные тоже понимали, что можно искупить вину перед обществом не просто сидя на нарах, а защищая страну, — заключил Милонов.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства, ушел на СВО. По данным канала, он убыл в отряд «Шторм Z» еще в сентябре 2023 года. Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом 2024 года по истечении срока назначенного наказания, однако вышел из стен колонии раньше.