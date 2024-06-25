SHOT: зеленоградский убийца Гриценко ушел на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что Юрий Гриценко из Зеленограда, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства, ушел на СВО. По данным канала, он убыл в отряд «Шторм Z» еще в сентябре 2023 года.

Как сообщает канал, Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом 2024 года по истечении срока назначенного наказания, однако вышел из стен колонии раньше. SHOT уточняет, что 62-летний мужчина не подошел на позицию штурмовика по состоянию здоровья, однако его сочли пригодным для санитарно-эвакуационного взвода.

Канал утверждает, что Гриценко сам попросил об участии в спецоперации — так он хотел заработать денег на первое время после освобождения. SHOT уточнил, что после смерти матери мужчины неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. По данным канала, Гриценко будет служить до конца СВО, а затем его отпустят на свободу.

Первое убийство Гриценко совершил в 1993 году, забив женщину до смерти сковородой. Он получил пять лет тюрьмы и вышел по УДО, после чего в Москве и области началась серия нападений на женщин. Мужчина подкрадывался к ним сзади и наносил удар молотком в висок. Его жертвами стали пять человек, еще 10 пострадали. Ранее сообщалось, что срок Гриценко заканчивается 14 июня.