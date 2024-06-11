Любил бить женщин молотком: в Москве выходит на свободу опасный маньяк

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В середине июня заканчивается 22-летний срок заключения серийного убийцы и грабителя Юрия Гриценко. По меньшей мере десять нападений и пять убийств — бывший милиционер из Зеленограда наводил страх на столичный регион несколько месяцев. За специфический почерк преступника, предпочитавшего атаковать жертв молотком, СМИ назвали его молотобойцем. NEWS.ru вспомнил подробности его дела и узнал, где сегодня может находиться зеленоградский Чикатило.

Что известно о преступлениях убийцы

Первое доказанное убийство Юрий Гриценко совершил в 1993 году. Его жертвой стала интим-работница, которую он лишил жизни ударом сковороды. По словам будущего серийника, девушка якобы хотела обокрасть его и на преступление он пошел из-за «самообороны». Вскоре мужчину осудили на девять лет колонии, откуда он вышел условно-досрочно в 2000 году.

Уже с весны 2001 года Гриценко начал атаковать случайных прохожих-женщин. За восемь месяцев он совершил 14 разбойных нападений и грабежей, четыре из которых закончились гибелью жертв.

Почерк был примерно одинаковым: Гриценко подкрадывался к женщинам сзади и бил молотком в висок. Далее «молотобоец» старался забирать у них все ценные вещи.

За три дня в апреле 2001 года Гриценко совершил пять нападений в лесах Зеленограда и окрестностей, два из них — с убийством. Следующие пять преступлений произошли летом 2001 года.

«Преступления протекали однотипно: все пострадавшие в вечернее время шли от остановки автобуса маршрута № 12 в сторону жилого массива, пересекая лесопарковую зону по тропинкам. Преступник их нагонял со спины, пускал в ход оружие без предупреждения, в разговор с жертвой не вступал. Все пострадавшие были ограблены, причем преступник не брезговал ничем, забирая дамские сумочки, зонтики, мобильные телефоны», — рассказывал исследователь криминала Алексей Ракитин в книге «Загадочные преступления прошлого».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В октябре 2001-го атаки с уже хорошо знакомым правоохранительным органам почерком возобновились. Изменился только район — нападения начались в Северном административном округе Москвы. В течение недели Гриценко избил молотком четырех человек. Одна из женщин смогла вырвать у нападавшего молоток и убежать. Благодаря ей милиции удалось составить фоторобот преступника.

Последнее нападение произошло в ноябре 2001 года в московском парке Дружбы в столичном районе Левобережный. Гриценко по отработанной схеме напал на проходившую рядом женщину (ей оказалась 52-летний бухгалтер местного управления внутренних дел), пытаясь вырвать у нее сумку. Но та после удара молотком стала кричать и просить о помощи.

На шум прибежал водитель автобуса Анатолий Сухов. Он скрутил убийцу, который пытался ударить молотком и его, а затем вызвал милицию. За это, как писал «МК», мужчину наградили орденом Мужества.

Каковы были мотивы убийцы

После задержания Юрий Гриценко признал вину. Как писал Алексей Ракитин в книге «Загадочные преступления прошлого», арестованный «много плакал — на допросах, в камере, не таил слез перед видеокамерой». В 2002 году суд приговорил его к 22 годам колонии.

«Гриценко во время психиатрического освидетельствования признал, что его более всего привлекала возможность причинения жертвам нападений максимальных страданий. Ему „больше всего нравилось бить молотком, нравился звук удара, ощущение удара“. Меркантильные соображения хотя и присутствовали, но все же оставались на периферии мотивационного списка; он тратил наличные деньги жертв, но вещи, добытые преступным путем, почти никогда не продавал. После ареста у него нашли личные вещи почти всех пострадавших», — описывал материалы дела Гриценко Алексей Ракитин.

По словам исследователя, вещи жертв интересовали убийцу «как память о пережитых острых ощущениях, а вовсе не как материальная ценность». Ракитин подчеркнул, что отношение к ним как к «охотничьему трофею» характерно «именно для серийных преступников».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно о жизни убийцы

Юрий Гриценко родился в Зеленограде 6 ноября 1962 года, с детства имел психологические проблемы с общительностью, рос замкнутым и закомплексованным. После службы в армии работал в МВД, женился, в браке у него родились двое детей. На фоне комплекса неполноценности начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего его уволили из милиции.

После отбытия первого срока в 2000 году устроился работать грузчиком в рыбный магазин, но вновь запил, собрался разводиться с женой.

Также он состоял на учете у психиатра и осенью 2001 года, незадолго до задержания в парке Дружбы после очередного нападения с молотком, проходил в клинике курс лечения, из-за чего нападений с молотком на прохожих какое-то время не происходило. Но после ареста судебно-медицинская экспертиза в апреле 2002 года признала Юрия Гриценко вменяемым.

Как писал Telegram-канал SHOT, после приговора Гриценко этапировали отбывать наказание в мордовскую ИК-10. Там он «вел себя всегда крайне агрессивно» и «бросался на других зэков», за что 13 лет провел в одиночной камере со строгими условиями содержания. В 2015 году его перевели на общий режим, но там, как утверждается в публикации, заключенный «попытался устроить бунт».

Также Гриценко хотел работать в колонии на металлопроизводстве, но, как утверждает SHOT, вместо этого ему разрешили трудиться в мастерской по дереву.

Где сейчас находится Юрий Гриценко

По данным Telegram-канала SHOT, Юрий Гриценко до сих пор находится в мордовской колонии, его срок должен завершиться 14 июня 2024 года. «Все эти годы он пытался убедить окружающих, что не виновен, но ему никто не верил», — говорится в публикации.

По данным авторов канала, последние девять месяцев за Гриценко «наблюдает специальная психиатрическая комиссия», которая может «остановить 61-летнего маньяка на пути к свободе».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По другим данным, Юрий Гриценко уже в сентябре 2023 года покинул колонию в Мордовии и уехал на СВО. Об этом пишет издание Regions.ru со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

«Покинуть колонию маньяку удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего серийный убийца отправился на СВО», — говорится в публикации.

Кто из известных убийц вышел на свободу благодаря СВО

В ноябре 2023 года стало известно, что член ярославской банды сатанистов Николай Оголобяк, убивший, а потом расчленивший четырех подростков, вышел на свободу благодаря участию в спецоперации. По словам отца маньяка, его сын отправился на СВО в составе подразделения «Шторм Z», где получил ранение. В боевых действиях он участвовал около шести месяцев, после чего его помиловали.

Оголобяк входил в группировку сатанистов, которая орудовала в Ярославле в 2006–2008 годах. Сначала ее участники убивали животных, а потом перешли на людей. Своих жертв они расчленяли и закапывали. В июле 2010 года суд приговорил семерых участников ритуальных убийств к срокам от 2 до 20 лет лишения свободы. Самый большой срок получил Николай Оголобяк, который на момент совершения преступления был совершеннолетним.

В марте сообщалось, что двое членов банды Сергея Цапка Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, приговоренные к лишению свободы в колонии строгого режима, получили помилование после участия в СВО. Во время боевых действий Рябцев был ранен, после чего его наградили медалью. Рябцева и Быкова арестовали в ноябре 2010 года после убийства 12 человек, в том числе четырех детей, в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края. Они оба признали вину, их отправили за решетку на 20 лет каждого.

В декабре 2011 года Краснодарский краевой суд вынес приговор Быкову, отправив его за решетку на 20 лет. Он стал первым осужденным по делу Цапков. Суд установил, что в момент нападения банды на дом Аметова Быков никого не убивал, но контролировал происходящее.

Фото: Геннадий Аносов/РИА Новости Один из членов банды Сергея Цапка Андрей Быков во время судебного заседания по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской

В мае 2024 года СМИ писали, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из города Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился для защиты традиционных ценностей.

Как писал NEWS.ru, Малышева обвиняли в убийстве двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизме, хищении, незаконном обороте оружия и боеприпасов, приготовлении к убийству полицейских, а также в разбое. Его банда устраивала засады на трассе и нападала на автомобили. Самым громким преступлением Малышева стало убийство знакомого в 2014 году, у которого он вырезал сердце. В 2015 году 27-летнего Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы.

Масленников в 2017 году убил двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе. Затем он расчленил их тела. За это его приговорили к 23 годам лишения свободы.

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