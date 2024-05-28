Николай кровавый: как Джек-потрошитель охотился на красавиц Петербурга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Николай Радкевич в представлении ИИ

Из реки Невы выловили проститутку с изуродованным лицом и туловищем. По Петербургу поползли слухи, что в городе орудует серийный маньяк, новый Джек-потрошитель, который жестоко расправляется с проститутками. Через две недели в гостинице на Лиговском проспекте нашли исколотый ножом труп еще одной «жрицы любви». Месяц спустя работники отеля схватили подозреваемого. NEWS.ru узнал, кто нападал на женщин и что стало с убийцей.

Первые жертвы петербургского потрошителя

Темноволосая девушка, которую рыбаки выловили в районе Синопской (Калашниковской) набережной Невы, не была утопленницей. Судя по всему, убийца сбросил ее в воду уже мертвой. На лице, груди и плечах погибшей эксперты нашли 12 колотых и резаных ран.

Убитой оказалась 20-летняя секс-работница Анна Блюментрост. Незадолго до смерти девушку видели с сутулым молодым человеком с длинными руками, в шляпе и черном пальто. Очевидцы также рассказывали, что у него была шкиперская борода без усов.

Спустя две недели в номере на третьем этаже гостиницы «Дунай» на Лиговском проспекте было найдено тело проститутки Екатерины Герус. На трупе были обнаружены 20 ножевых ранений и кровоподтеки на шее, свидетельствовавшие о том, что девушку задушили. Позднее эксперты установили, что убийца колол ножом Герус после того, как она уже была мертва.

Сотрудники гостиницы рассказали полиции, что в ночь на 14 июля 1909 года к ним заявилась парочка — Герус, которая представилась Ивановой, и сопровождавший ее мужчина Мишутин, который бел в черном пальто. Постояльцы заказали в номер конфеты с вином и не вызвали у работников отеля какие-либо подозрения.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Николай Радкевич в представлении ИИ

Наутро молодой человек вышел из номера один и, заметив работника отеля, демонстративно попрощался со спутницей, пожелав ей хорошего сна. Затем он расплатился за номер и попросил сотрудников гостиницы разбудить девушку через час. Однако в назначенное время она не отреагировала на стук в дверь. Коридорный заглянул в номер и ужаснулся, увидев на кровати окровавленное и бездыханное тело девушки.

На место преступления прибыл начальник уголовного розыска Петербурга Владимир Филиппов. Он пришел к выводу, что убийства Блюментрост и Герус, возможно, совершил один и тот же человек.

Как полиция начала поиски убийцы

После убийства в гостинице «Дунай» полиция составила словесный портрет преступника: человек в пальто и шляпе, с бородой без усов и длинными руками. Вскоре к визуальным приметам добавилась материальная улика — матросский нож. Его обронил человек в шляпе, который 24 июля ранил горничную Зинаиду Левину в плечо и живот. Когда девушка возвращалась с рынка, из подворотни выбежал мужчина и напал на нее, крикнув: «Смерть красавицам!» Нападавшего хотели скрутить прохожие, но не успели. Тот сбежал, но в суматохе потерял нож.

Этот эпизод дал сыщикам новую информацию. Они посчитали, что убийца охотится не только на секс-работниц, но и на симпатичных девушек, причем не именно на брюнеток.

Буквально на следующий день произошел еще один инцидент. Темноволосая проститутка Клотильда подняла шум в борделе на Коломенской улице. Она выскочила из номера и кричала, что клиент хочет ее зарезать. Охрана публичного дома не смогла схватить нападавшего, так как он быстро выпрыгнул из окна и скрылся.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Полиция в представлении ИИ

Какие улики помогли полиции найти убийцу

Сыщики поняли, что распространенный среди моряков нож, потерянный на месте одного из нападений, и шкиперская бородка убийцы указывают на то, что он, скорее всего, связан с торговым флотом. Стражи порядка разослали в портовые города запросы о том, происходили ли в последнее время нападения на секс-работниц или другие инциденты, связанные с ними. Параллельно полицмейстеры начали обход жилых домов, гостиниц, притонов, трактиров и борделей в радиусе трех километров от Знаменской площади (сейчас — площадь Восстания), где были совершены все преступления.

Пока сыщики искали душегуба, несколько человек рассказали им про Вадима Кровяника, приметного молодого человека с длинными руками и бородкой. Он называл себя дворянином, вспоминал про морские походы и всякий раз болезненно реагировал на тему полового распутства и грешных женщин. Мужчина проживал в ночлежке на Полтавской улице, расположенной недалеко от Знаменской пощади. Тем не менее местные жители рассказали полицейским, что человек с похожими приметами съехал и поселился в другом месте.

Вскоре стражи порядка получили донесения о том, что нападения на проституток, прежде всего на брюнеток, участились в Риге и Кенигсберге. Узнав, какие русские корабли заходили в эти города, сыщики нашли совпадение. В списке членов экипажа парохода «Мстислав Удалой» и постояльцев ночлежки на Полтавской улице значился 21-летний матрос Николай Радкевич.

Полицейские выяснили, что этот молодой человек — выходец из дворянской семьи, которого в 14 лет со скандалом исключили из Нижегородского кадетского корпуса, а затем и из Одесской штурманской школы. Благодаря показаниям капитана «Мстислава Удалого» стражи порядка собрали пазл в единую картину. У Радкевича были длинные руки, он носил бороду и с негодованием говорил про темноволосых женщин.

Затем сыщики нашли дом, где жил предполагаемый серийный убийца, но его там не было. Зато в комнате Радкевича на стене полицейские увидели надпись «Смерть красавицам!».

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Фотография Николая Радкевича из уголовного дела

Как задержали Радкевича и в чем он признался

Полицейские поймали Радкевича только 17 сентября 1909 года — по горячим следам после убийства проститутки Марии Бутошниковой в номере гостиницы «Кяо» на Симеоновской улице (сегодня — улица Белинского). Задержал душегуба, который представился Владимиром Соколовым, коридорный Яков Казенов. Постоялец по традиции попросил не будить его спутницу, а сам решил уйти. Сотрудник гостиницы решил проверить, все ли в порядке в номере, и увидел на диване окровавленный труп. Впоследствии эксперты обнаружили на теле женщины 35 ножевых ран, а также следы удушения.

«„Да где она?“ — спрашиваю. Тут он бросился на меня. „Она готова, и вам будет“, — сказал он и схватил меня за горло, а другой рукой захлопнул двери. Я стал кричать, а он мне руку в рот, верно, хотел сунуть, да я успел ему пальцы прокусить и что есть мочи стал грызть», — рассказывал впоследствии коридорный на суде над Радкевичем.

На шум прибежали еще два сотрудника гостиницы. В итоге убийцу скрутили и передали полиции. У Радкевича нашли нож, которым он резал свою жертву, а на полу в номере обнаружили записку со словами: «Месть красавицам. Деньги взяты за труд отправки на тот свет и потому, что мертвым они не нужны. Убийца этой женщины и Е. Герус в гостинице „Дунай“ я, Вадим Кровяник. 17 сентября». На оборотной стороне карандашом было написано: «В гостинице. Я ее не убил бы, если бы не ее жадность к деньгам. Задушил в порыве гнева. Намерение убить было раньше. Вадим Кровяник после дела».

Как рассказывал один из полицейских, который присутствовал на первом допросе задержанного, тот сознался в содеянном, потому что «страсть убить красивую женщину охватила его давно и он искал случая».

После задержания Радкевича отправили в психиатрическую больницу, чтобы проверить на вменяемость. Некоторые обследовавшие его специалисты полагали, что убийца — «врожденный дегенерат, находящийся в плену ложной сверхидеи». Другие были уверены, что он полностью отвечает за свои поступки, хотя и является «безжалостным садистом».

«В комнате, оклеенной розовыми обоями, залитой розовым цветом, лежит среди цветов красавица, он подходит к ней, левой рукой сжимает ее горло, а правой наносит кинжалом рану в бок; когда польется кровь, подставить руку горстью и обонять теплую кровь», — пересказывал впоследствии один из врачей «модель убийства», которой с ним поделился Радкевич.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Допрос преступника в представлении ИИ

Что Радкевич рассказал на суде

Суд над Радкевичем, как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», состоялся почти через 2,5 года после задержания — 10–12 марта 1912 года. Подсудимый рассказал во время процесса, что в 14 лет, будучи кадетом Аракчеевского корпуса в Нижнем Новгороде, вступил в любовную связь с офицерской вдовой, которая была вдвое старше его. Женщина закрутила отношения с подростком из-за скуки и быстро его бросила. В «награду» за неразделенную любовь юноша заработал сифилис и возненавидел всех симпатичных брюнеток — таких же, как «развратившая» его избранница.

Однажды Радкевич из-за ревности набросился на бывшую возлюбленную с ножом, когда та прогуливалась с преподавателем училища. После нападения юношу исключили из кадетов. Впоследствии, начитавшись философа Фридриха Ницше, будущий убийца объявил себя «сверхчеловеком», который обязан очистить мир от скверны посредством борьбы с распутными женщинами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой мотив, основанный на радикальном женоненавистничестве и любовных неудачах, был у многих других серийных убийц как в России, так и в мире. Но с юридической точки зрения Радкевича нельзя считать маньяком-серийником. Дело в том, что суд присяжных признал его виновным только в смерти Бутошниковой, хотя полиция пыталась доказать причастность мужчины к другим убийствам, а также к нападениям в Петербурге и в других портовых городах Балтии.

Радкевич сильно боялся, что его отправят на «пожизненное заключение среди сумасшедших». Он заявил в ходе судебных разбирательств, что вместо психлечебницы «лучше повеситься». Присяжные признали его вменяемым и приговорили к восьми годам каторги. По одной из версий, во время этапа Радкевича убили заключенные в 1916 году. В народе его прозвали петербургским Джеком-потрошителем.

Как петербургский потрошитель стал героем сериала

Маньяк Вадим Кровяник фигурировал в нескольких сериях мистического триллера Данилы Козловского «Карамора» про подполье и тайные общества дореволюционной России. По сюжету он жестоко убивает и расчленяет проституток.

В сериале маньяк предстает выходцем из состоятельной семьи Радкевич, члены которой не видят чего-либо плохого в его разрушительном поведении. Кровяник попадает за решетку, но быстро выходит на свободу благодаря влиянию и коррупционным связям родителей. Узнав, что семья покрывает потрошителя, одна из главных героинь убивает его вместе с родственниками.

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