Кресты, купола, убийства: ветерана и священника обвиняют в создании ОПГ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следственный комитет расследует уголовное дело о заказных убийствах, вымогательствах и похищении людей, которыми занимались члены преступной группировки из Белгородской области, созданной еще во времена СССР. Фигурантами стали православный священник, участник боевых действий на Украине и предприниматель. Один из лидеров криминального сообщества недавно погиб на СВО. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

Десятки тяжких преступлений

На днях Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста задержанных летом 2023 года военнослужащего Минобороны РФ Игоря Селютина, священнослужителя РПЦ Станислава Дементеева и предпринимателя Степана Морозова. Как следует из опубликованного в базе инстанции документа, их обвиняют в убийствах двух и более человек группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Дело завели еще в мае 2018 года в центральном аппарате СК РФ «по факту безвестного исчезновения» человека, фамилия которого в судебном акте скрыта. После этого в производство добавили дела об убийствах, похищениях (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ), совершенных в 1997–2017 годах. Сроки следствия продлевал первый замруководителя СК РФ, следует из документа.

По версии следствия, фигуранты дела, а также другие неназванные жители Губкинского района Белгородской области входили в организованную преступную группу. Она была создана в конце 1980-х — начале 1990-х годов «неустановленным лицом», пишет «Коммерсант».

По данным издания, до сих пор не найдены как минимум две предполагаемые жертвы участников группировки. Среди потерпевших, оставшихся в живых, «есть женщина и гражданин Абхазии». Как сообщили газете в СК, публиковать подробности расследования «еще преждевременно», но, по данным близких к следствию источников «Коммерсанта», речь идет о десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Герой СВО и священник

По данным «Коммерсанта», один из предполагаемых лидеров группировки рэкетиров ушел добровольцем на СВО и погиб во время боевых действий. Также в зоне СВО воевал и Игорь Селютин, которого объявляли в розыск и нашли уже на фронте. Его издание называет профессиональным военным, который помимо российского имеет гражданство Абхазии.

Защита Селютина, обжалуя его арест, отмечала, что с момента совершения инкриминируемого ему преступления прошло более 26 лет, за которые он не создавал «угрозы общественной безопасности». Также адвокаты отмечали, что фигурант отправился на СВО добровольцем и на момент задержания служил снайпером в бригаде «Пятнашка», которая воюет в Донбассе «много лет».

Кроме этого, защита обращала внимание, что Селютин «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО». Ранее фигуранта дела об убийствах, вымогательстве и похищении людей награждали почетной грамотой и медалью Минобороны Абхазии «За освобождение Кодора» как участника военных действий 2008 года в Грузии.

Фото: Investigative Committee of Russi/Global Look Press

Станислав Дементеев, как сообщили «Коммерсанту» в Губкинской епархии РПЦ, временно совершал богослужения в храме Всех Святых в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области, а до этого служил клириком Северобайкальской епархии в Бурятии.

Про Дементеева, который получил церковное имя Евстафий, можно найти сообщения на церковных и других ресурсах. Например, в феврале 2021 года портал «Путеводитель по Белгородской митрополии» писал, что он посещал урок православной культуры в местной школе и рассказывал «о таинствах церкви».

«Он нашел нужные и понятные детям слова о том, что в храме Божием совершается много таинственного, а на богослужении невидимо присутствуют ангелы и святые и молятся вместе со священником и прихожанами, что в церкви все таинства совершаются Божественной благодатью», — рассказывала изданию «Прохоровские истоки» местный учитель Елена Нечетова.

В публикации также отмечалось, что директор образовательного учреждения Снежана Маматова приглашала Евстафия «на школьные праздники, классные часы, тематические уроки и события».

Адвокат священника также просил изменить ему меру пресечения, утверждая, что фигурант «скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребенка, семью».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Про третьего фигуранта дела — Степана Морозова — известно меньше. В едином государственном реестре юридических лиц упоминается его полный тезка. В 2006 году управление налоговой службы по Белгородской области зарегистрировало его как индивидуального предпринимателя, а в 2017 году он создал крестьянское (фермерское) хозяйство.

Морозов и его защита, так же как в случае с другими фигурантами, просили изменить ему меру пресечения. На суде он подчеркивал, что «доводы следствия документально не подтверждены», а его «причастность к преступлению не доказана». Помимо этого, он утверждает, что страдает хроническим заболеванием, которое препятствует его содержанию в СИЗО.

Что известно о похожих историях в других регионах

В феврале силовики задержали в Петербурге 54-летнего Олега Каштело и 49-летнего Александра Сивакова, подозреваемых в убийстве члена ОПГ «Мироновцы» Сергея Максимова в 2000 году. Погибший состоял в банде Виталия Орлова, действовавшей в 1990-е годы, и проходил одним из подозреваемых в убийстве вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича.

Максимов был бывшим бойцом СОБР, участвовал в конфликтах в Чечне и Югославии, был представлен к ордену Мужества. Его убили 26 января 2000 года в Выборгском районе Петербурга, также ранение получил случайный прохожий. Было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что также в Петербурге полиция задержала 61-летнего бывшего главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников, совершенном в 1997 году. По данным МВД, причиной убийства стала кража из «общака», а само преступление — актом устрашения других членов группировки. Впоследствии подозреваемые ушли из криминального мира. Один из них уехал в Ленинградскую область и стал отшельником, а двое других занялись бизнесом.

Фото: Juri Zolotarev/Russian Look/Global Look Press

В декабре 2023 года находившегося 19 лет в розыске члена волгоградской организованной преступной группы задержали в Саратове. Мужчина подозревается в двойном убийстве. По версии следствия, в 2004 году возле одного из баров он из охотничьего ружья убил двух человек и еще двоих ранил.

Также в декабре 2023 года сотрудники полиции задержали лидера и участников ОПГ, причастных к убийству советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в подмосковном Одинцово, покушению на консультанта аппарата Госдумы в 2003-м в Москве, а также похищению и убийству владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004-м. Члены ОПГ совершили множество других преступлений. В состав криминальной структуры, помимо гражданских, входили сотрудники органов внутренних дел, военные и бойцы спецназа.

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