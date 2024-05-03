Пожарил сердце и съел его: правда ли, что в СВО участвуют людоеды, кто они?

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Портал V1.RU сообщил, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет за различные преступления, участвовал в специальной военной операции на Украине. Он рассказал журналистам, что отправился в зону СВО для защиты традиционных ценностей. Чем известен Малышев и кто еще из российских людоедов попал на фронт — в материале NEWS.ru.

Пожарил сердце и съел

В 2015-м суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы за совершение нескольких преступлений. На тот момент ему было 27 лет. Судебный процесс, проходивший в Волгограде над Малышевым и его подельниками, вызвал широкий резонанс в СМИ. Его обвиняли в убийстве двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизме, хищении, незаконном обороте оружия и боеприпасов, приготовлении к убийству полицейских, а также в разбое. Банда, в которую входил Малышев, устраивала засады на трассе и нападала на автомобили.

Жертвами преступников становились случайные люди. Злоумышленники также планировали организовать засаду на полицейских с целью завладеть их оружием, но потерпели неудачу.

Самым громким преступлением Малышева стало убийство знакомого, у которого он вырезал сердце. Преступление было совершено в начале 2014 года. По информации портала V1.RU, в родном селе Рахинка Малышев поссорился с 46-летним рабочим из Таджикистана. Позже он объяснил причины конфликта тем, что приятель предложил ему вступить в гомосексуальную связь.

Как следует из судебного решения, ночью 16 февраля 2014 года Малышев дождался, когда знакомый выйдет из дома, где ранее они распивали спиртное. Затем он нанес мужчине около четырех ударов гвоздодером по голове и вырезал ножом сердце. Впоследствии Малышев вернулся домой, где пожарил человеческий орган и съел его. Он снял на видеокамеру телефона весь процесс приготовления и сопровождал его комментариями.

«Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — сказал мужчина на видео.

После задержания Малышев четко показал в ходе следственного эксперимента, как вырезал сердце, а затем подробно описал, как его пожарил.

Волгоградский портал отмечает, что после оглашения приговора убийца отправился отбывать наказание в колонию в Саратовской области. По информации V1.RU, в последние месяцы Малышев участвовал в СВО. Портал указывает, что в данный момент он находится в госпитале после серьезного ранения, уже второго по счету.

По сообщению V1.RU, Малышев опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Александром Масленниковым, также участвовавшим в СВО. В 2017 году он убил в Волжском двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе. Затем Масленников расчленил их тела. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об участии Малышева и Масленникова в специальной военной операции на Украине и их помиловании.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сатанист с книгой из человеческой кожи

В ноябре 2023-го в родной Ярославль вернулся Николай Оголобяк, участник секты сатанистов, которая убивала и ела людей. В 2010 году он был осужден на 20 лет в колонии строгого режима. По данным портала 76.ru, Оголобяк участвовал в СВО в течение шести месяцев, после чего его помиловали. Портал отмечал, что он получил ранения во время специальной военной операции. На момент возвращения домой мужчине было 33 года. Минобороны не комментировало информацию об участии Оголобяка в СВО и его помиловании.

По сообщению 76.ru, секта сатанистов образовалась в Ярославле в 2006 году. Ее основателем был 15-летний Константин Баранов по кличке Клык. Позже к нему присоединились еще пять подростков, а еще спустя год — единственная в группе девушка Ксения Ковалева.

Они приносили в жертву пойманных кошек и собак на пустыре между полузаброшенным кладбищем и частным сектором. Сатанисты установили импровизированный алтарь с перевернутым крестом.

Вечером 28 июня 2008 года сектанты собрались в квартире Оголобяка. К ним в гости пришли девушки Оля и Аня. Они причисляли себя к субкультуре готов, но не имели никакого отношения к сатанизму.

Компания употребляла спиртные напитки. Когда Оля и Аня стали достаточно пьяны, сектанты отвели их на ритуальную поляну. Сатанисты выстроились пентаграммой, а в ее центре разожгли костер. По условному сигналу сектанты набросились на девушек и закололи их ножами. Затем один из нападавших обезглавил жертв с помощью мачете. Убийцы сфотографировались с отрубленными головами Ани и Оли, после чего расчленили девушек. Согласно материалам дела, сектанты отрезали у одной из них грудь, вынули сердце и язык, зажарили их и съели.

Сатанисты умыли кровью убитых Ковалеву — новообращенную участницу. Затем они закопали расчлененные тела девушек в нескольких ямах поблизости от ритуальной поляны и вернулись в квартиру к Оголобяку.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вскоре сектанты совершили еще одно двойное убийство. Они расправились с подростками-готами Андреем и Варварой, которых также заманили на ритуальную поляну. Когда их убивали, Оголобяк вслух считал удары, нанесенные ножом. Их было ровно 666. Сектанты обезглавили подростков и расчленили их тела. Кроме того, они сделали записи о преступлении в специальной книге, переплетенной кожей первых жертв.

После этого убийства преступников задержали. Расследование дела длилось два года. Убийцы, включая Баранова, были приговорены к срокам от 2 до 20 лет.

Отрезал куски тела, которые позже съел

В ноябре 2023 года издание «Курьер.Среда» сообщило, что после участия в СВО был помилован 44-летний житель Сахалина Денис Горин, ранее осужденный за несколько убийств, совершенных вместе с родным братом Евгением.

В первой половине нулевых годов Горина осудили за убийство мужчины, произошедшее в 2003-м. Следователи установили, что после расправы он отрезал куски тела, которые позже съел. Горин получил 10 лет строгого режима, но вышел по УДО в 2010-м.

Через три года Горин был вновь арестован. В 2011-м он вместе с родным братом жестоко избил мужчину, который, по словам нападавшего, обидел их родственников. Впоследствии Горин перерезал своей жертве горло.

«После убийства Д. В. Горин срезал имевшимся у него при себе ножом мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые в дальнейшем употребил в пищу», — говорится в постановлении суда.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Следователи установили, что никакого конфликта между братьями и мужчиной не было. Его труп был обнаружен только весной 2012 года. За это время Горины совершили еще одно убийство — зарезали знакомого в ходе ссоры.

Один из братьев — Евгений — не дожил до приговора, скончавшись в тюрьме. Денис Горин получил 22 года колонии особого режима. Канал RTVI сообщил в Telegram, что впоследствии он освободился из тюрьмы и отправился в зону СВО. По данным канала, в 2023 году Горин получил ранение средней степени тяжести, после чего был помилован и проходил лечение в сахалинском госпитале.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об участии Горина в специальной военной операции и его помиловании.

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