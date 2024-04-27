Расстрелы в школах, сожжение семьи: какими были массовые убийства в РФ

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Российские военные обвиняются в массовом убийстве на территории Херсонской области. Жертвами преступников стали по меньшей мере семь человек. Как считает следствие, подозреваемые сожгли тела двух убитых, чтобы скрыть следы преступления. Также им вменяется, что они сожгли дом местных жителей, в котором продавалось спиртное. Минобороны эти обвинения не комментировало. NEWS.ru составил рейтинг пяти самых громких убийств в постсоветской России, в ряд с которыми может встать и последний случай.

Расстрел в керченском колледже

Трагедия произошла 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже, в результате нее 21 человек погиб, 67 получили ранения. В тот день студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в учебное заведение с двумя самодельными бомбами, начиненными болтами и шайбами, а также помповым ружьем — он легально купил его незадолго до атаки.

Взорвав одну бомбу в столовой на первом этаже, Росляков поднялся на второй, где стал беспорядочно стрелять по ученикам и преподавателям. После этого он покончил с собой в библиотеке колледжа. Как писал NEWS.ru, Росляков готовился к бойне полтора года. По словам однокурсников, учился он посредственно, а глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что нападавший «не отличался какой-то агрессией» и «не имел ни одного привода [в полицию]». Росляков во время атаки был одет в майку с надписью «Ненависть».

Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press Массовое убийство в Керченском политехническом колледже

Нападение на школу в Ижевске

Утром 26 сентября 2022 года в столице Удмуртии — Ижевске — выпускник школы № 88 Артем Казанцев ворвался в здание учебного заведения в одежде с нацистской символикой и балаклаве. С собой у него было два переделанных в боевое оружие травматических пистолета Макарова и 44 обоймы с 352 патронами. В здании школы он открыл огонь по детям, учителям и охраннику. В результате погибли 18 человек и еще 25 получили ранения. После стрельбы Казанцев покончил с собой.

По некоторым данным, Казанцев был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Брелки с их именами были прикреплены к пистолетам, из которых он вел огонь. Кроме того, на обоймах для оружия нападавший сделал надписи «Ненависть». Это же слово было и на футболке у Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском колледже.

Также про Казанцева известно, что 7 декабря 2008 года он с разницей в 20 минут напал на подростка и женщину, экспертиза установила, что эти действия он совершил в невменяемом состоянии. Впоследствии он состоял на учете в психдиспансере с диагнозом шизофрения.

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press Массовое убийство в школе № 88 в Ижевске

Убийство банды в Саратове

Одно из самых громких массовых убийств первых постсоветских лет в РФ произошло 20 ноября 1995 года в Саратове. В тот день двое неизвестных расстреляли 12 человек и ранили еще одного. Среди погибших оказались лидер преступной организации Игорь Чикунов и его подручные.

Убийство произошло в офисе фирмы «Гроза» на окраине Саратова. Когда там собралось руководство группировки рэкетиров, в помещение вошли киллеры и открыли по собравшимся шквальный огонь из пистолетов. В начале 2004 года вину за расстрел группировки взял на себя отбывавший пожизненное заключение лидер ОПГ «Чайки» Алексей Цыганков. Он же назвал и имя своего сообщника — Михаила Орлова. По версии гособвинения, они убили Чикунова из-за того, что не смогли вовремя отдать ему долг в $40 тысяч, но присяжные оправдали обоих. Убийство до сих пор не раскрыто.

Существует неподтвержденная версия, что членов банды Чикунова убила «Белая стрела» — группировка, предположительно, состоящая из сотрудников милиции, которая устраивала внесудебные расправы над оргпреступностью. Однако существование этой организации следствие так и не доказало, а главного свидетеля по делу «Белой стрелы» застрелили в 2000 году в Смоленске.

Фото: Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Расправа в станице Кущевской

Массовое убийство 12 человек, в том числе четырех детей, произошло 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. К нему были причастны члены ОПГ «Цапковские», которые подожгли дом, где случилась резня, пытаясь скрыть следы преступления.

Силовики нашли обгоревшие тела с колото-резаными ранами в доме местного фермера. Среди убитых были хозяева дома Сервер Аметов и его жена Галина, их 19-летняя невестка и внучка, которой было меньше года. Также погибли соседи Аметовых — Наталья Касьян и ее 14-летний сын — и гости из Ростова-на-Дону — бизнесмен Владимир Мироненко, две его малолетние дочери, супруга и ее родители.

Ключевой версией убийства следствие считало месть Сергея Цапка за смерть его брата Николая, которого расстрелял киллер в 2002 году. Жители Кущевской считали, что бывшего лидера ОПГ якобы «заказал» Сервер Аметов. По другой версии, к убийству Николая Цапка причастно воровское сообщество, которое не захотело принимать его в свои ряды. В 2011 году Сергей Цапок заявлял, что на убийство Аметова он решился, поскольку фермер мешал ему вести бизнес и подрывал авторитет.

По обвинению в массовом убийстве в ноябре 2014 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера банды из Кущевской Сергея Цапка, а также его сообщников — Игоря Черных и Владимира Алексеева. Еще три фигуранта получили длительные сроки: Владимира Цеповяза и Николая Цапка приговорили к 20 годам, Владимира Запорожца — к 19.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю/РИА Новости Сотрудники МЧС РФ дежурят у дома в кубанской станице Кущевской Краснодарского края, в котором 5 ноября 2010 года были убиты 12 человек из 3 семей

Дезертирская бойня в Татарстане

В феврале 2002 года двое срочников, сбежавших из бригады ВДВ под Ульяновском, убили девять человек и погибли сами в окрестностях города Буинска в Татарстане.

Срочники Алмаз Шагиев и Михаил Сухоруков оставили часть 4 февраля и скрылись на автомобиле ВАЗ-21099. За превышение скорости их попытались остановить патрульные ГИБДД, но солдаты не отреагировали на сигналы. Когда сотрудники дорожной милиции организовали преследование, беглецы застрелили двоих представителей МВД и еще двоих гражданских лиц, находившихся с силовиками в машине.

Затем дезертиры бросили машину и пошли пешком. По дороге они наткнулись на экипаж вневедомственной охраны, действовавший по плану «Перехват». В завязавшейся перестрелке погиб один сотрудник милиции, еще двое были тяжело ранены. Забрав табельное оружие, беглецы скрылись на машине милиционеров.

Вечером 4 февраля силовики обнаружили дезертиров у поселка Лащи в 10 километрах от города Буинска. Милиционеры подошли к солдату, чтобы задержать его, но тут из засады с ними вступил в перестрелку второй дезертир, убив троих сотрудников МВД. По одной версии, в ходе этой перестрелки был убит Алмаз Шагиев. По другой — он получил ранения, и его добил Михаил Сухоруков.

Через несколько часов, уже 5 февраля, у села Черки-Гришино погиб и Сухоруков. По одной из версий, он, добив своего раненого товарища, спустя некоторое время покончил с собой.

Вскоре после этой трагедии командующий ВДВ России Георгий Шпак выразил соболезнования родным и близким погибших.

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