Каннибал Малышев отправился в зону СВО защищать традиционные ценности V1.RU: каннибал и расчленитель из Волгоградской области встретились в зоне СВО

Фото: МО РФ

Волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского, сообщает V1.RU. Об этом Малышев рассказал журналистам в телефонном разговоре. В соцсетях он опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе.

Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в «Шторм V». Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. <...> Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? — сказал каннибал.

В зоне проведения СВО мужчина получил множество травм и некоторое время проводил не на передовой. По словам Малышева, у него была сломана челюсть, в колене и левой руке обнаружены осколки, а также лопнула левая перепонка.

Ранее сообщалось, что двое членов банды Сергея Цапка Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, ранее приговоренные к лишению свободы в колонии строгого режима, получили помилование после участия в СВО. Во время боевых действий Рябцев был ранен, после чего его наградили медалью.