«Зеленоградского Чикатило» выпустят из тюрьмы SHOT: маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко может выйти на свободу спустя 22 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серийный убийца Юрий Гриценко может выйти на свободу спустя 22 года заключения, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в мордовской ИК-1, где тот отбывает срок. По его данным, это может произойти уже в середине июня.

При этом канал отмечает, что маньяк не изменился за время пребывания за решеткой и все еще может быть опасен для окружающих. Собеседник канала рассказал, что Гриценко ввязывался в драки и даже пытался устроить бунт в колонии. Последние девять месяцев его наблюдает психиатрическая комиссия, и только врачи могут встать на пути его освобождения.

Гриценко совершил первое убийство в 1993 году после увольнения из правоохранительных органов: он забил до смерти сковородой проститутку. За преступление он получил девять лет тюрьмы, но вышел досрочно. Спустя некоторое время после выхода на свободу он начал нападать с молотком на женщин в Зеленоградском лесопарке. С апреля по ноябрь 2001 года убил четырех и изувечил 10 женщин. Задержать маньяка удалось случайному свидетелю — водитель автобуса Анатолий Сухов услышал крики одной из жертв и побежал на помощь.

Ранее стало известно, что Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева. На его счету 15 подтвержденных жертв, 11 из которых несовершеннолетние.

Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью причинял тяжелые физические мучения своим жертвам, удерживая их долгое время в своей квартире. Кроме того, Спесивцев заманил к себе домой маленького мальчика, где его удерживал, лишал еды и воды, а также истязал. Ребенку удалось сбежать.