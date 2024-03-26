Банда Цапков на свободе после участия в СВО? Узнали, так ли это

Фото: Иван Журавлев/ИТАР-ТАСС

Вячеслав Рябцев (справа), обвиняемый в соучастии в убийстве, покушениях на убийство и разбойных нападениях, в Краснодарском краевом суде

Двое членов банды Сергея Цапка Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, ранее приговоренные к лишению свободы в колонии строгого режима, вероятно, получили помилование после участия в СВО, пишет ряд изданий. Что известно об этом и о Кущевской ОПГ, за что ее участники были осуждены и каких еще преступников, задействованных в спецоперации на Украине, выпустили из тюрьмы — в материале NEWS.ru.

Где находятся участники банды Цапка

Как пишет ростовское издание 161.ru, Быков по прозвищу Бык и Рябцев по прозвищу Буба заключили контракты на участие в СВО и уехали в зону боевых действий в составе штурмовых подразделений. Буба отправился на Украину первым. Он подписал полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер» зимой 2022-го, отмечает 161.ru. По данным издания, сначала Рябцева не хотели брать в частную военную компанию, но ему помогли попасть на СВО, потому что в свое время он пошел на сделку со следствием. Во время боевых действий бывший член банды Цапка был ранен, после чего его наградили медалью.

Быков заключил контракт на год с Минобороны РФ в сентябре 2023 года, пишет «Коммерсант». Два месяца спустя он был тяжело ранен в ногу и направлен на лечение в донецкий госпиталь.

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости Один из членов банды Сергея Цапка Андрей Быков во время судебного заседания по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской

«Коммерсант» отмечает, что летом 2023 года, после окончания срока действия контракта, Рябцев вернулся в Краснодар, устроился на работу и женился во второй раз. Его первая супруга подала на развод сразу после разоблачения банды. Кем сейчас работает бывший участник ОПГ, неизвестно. До ареста он занимал должность гендиректора агропредприятия «Юг Агротехника», которым владела жена лидера банды Цапка — Анжела-Мария Цапок.

По данным 161.ru, Быков находится в госпитале на территории ДНР или ЛНР. Ему остается лечиться четыре месяца, а контракт с Минобороны истекает через пять месяцев.

В госпитале Быкова, предположительно, навещала мать умершего лидера банды Надежда Цапок. В Сети появилась фотография, на которой они запечатлены вместе у входа в травмпункт. Жители станицы Кущевской рассказывали, что Цапок воспитывала Быкова с подросткового возраста, так как его семья была неблагополучной. В момент задержания в 2010 году он числился сотрудником принадлежавшего Цапкам ООО «Артекс Агро», но фактически являлся личным водителем Надежды Цапок.

161.ru отмечает, что третьего осужденного участника банды — Владимира Алексеева по прозвищу Беспредел — не взяли на СВО. Он был приговорен к пожизненному сроку.

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости Подсудимый Владимир Алексеев по кличке Беспредел в зале заседаний Краснодарского краевого суда

Какие преступления совершили Быков и Рябцев

Рябцева и Быкова арестовали в ноябре 2010 года после убийства 12 человек, в том числе четырех детей, в доме фермера Сервера Аметова в Кущевской. Они оба признали вину, их дела рассматривали в особом порядке.

В декабре 2011 года Краснодарский краевой суд вынес приговор Быкову, отправив его за решетку на 20 лет. Он стал первым осужденным по делу Цапков. Суд установил, что в момент нападения банды на дом Аметова Быков никого не убивал, но контролировал происходящее.

Рябцев был осужден в апреле 2012 года за то, что в 2006-м застрелил жителя Кущевской Леонида Кадяна. Суд постановил, что член банды Цапков не участвовал непосредственно в нападении на дом Аметова. Тем не менее он был осведомлен о планах подельников, предоставил свое домовладение для подготовки к преступлению, а также перевозил оружие для участников ОПГ. Суд приговорил Рябцева к 20 годам колонии.

Как жители Краснодара отреагировали на новость о помиловании бандитов Цапка

Информацию о помиловании Быкова и Рябцева в разговоре с NEWS.ru подтвердила журналист краснодарского «Коммерсанта» Анна Перова. Тем не менее официальной информации об этом пока нет.

В Краснодаре, где, по сообщениям СМИ, живет Рябцев, новость о предполагаемом помиловании двоих членов банды Цапков не вызвала бурных обсуждений. Секретарь местного отделения Общественной наблюдательной комиссии Роман Шадрин сообщил NEWS.ru, что жителям города и членам организации ничего не известно об этом. По закону члены ОНК не имеют полномочий, чтобы следить за судьбой помилованных, добавил он.

Ольга Богачева, жена и мать убитых в 2003 году бандой Цапков фермера Валерия Богачева и его сына Романа, рассказала NEWS.ru, что ее не уведомляли о помиловании Быкова и Рябцева.

«Я не слышала ничего такого. Нам не сообщали, мы ничего не получали. Хотя обязаны. Из всех судов, в которые они подавали на апелляцию, мы получали уведомления. А сейчас — молчание», — сказала Богачева.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Потерпевшая по делу банды Цапка Ольга Богачева

Женщина добавила, что не верит в то, что Быков и Рябцев искупили свои прошлые преступления кровью, и боится своей встречи с ними.

«Я даже не представляю, как увижу Быкова, понимаете? Не то что страшно. Боюсь за свои поступки. То есть гнев и чувство мести никто не отменял. Не хочется же уподобляться этому ужасу. Они заслужили, искупили кровью? Я в это не верю. Трусы конченые, им надо запретить селиться везде вплоть до Краснодарского края», — высказала мнение Богачева.

Кроме того, она назвала фотошопом снимок, на котором запечатлены Быков на костылях с загипсованной ногой и Надежда Цапок. По словам Богачевой, мать убитого главаря банды сейчас выглядит не так, как на опубликованной фотографии.

«Я в интернете видела, как Надюшка, мама Цапка, проведывала его (Андрея Быкова. — NEWS.ru). Хотя, честно говоря, мне кажется, это немножко фотошоп. Она не так сейчас выглядит. Там она еще молодая, как до того. А сейчас она, конечно, не такая», — заявила Богачева.

Каких еще убийц помиловали после участия в СВО

В ноябре 2023 года адвокат Алексей Михальчик сообщил РБК, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, был помилован после участия в специальной военной операции на Украине.

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — сказал он.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Один из обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов во время оглашения приговора в Мосгорсуде

Позднее Хаджикурбанов получил орден Мужества.

В ноябре 2023 года правозащитница Алена Попова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что Владислав Канюс, который с особой жестокостью убил 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву в 2020-м, был помилован указом президента России Владимира Путина. Она опубликовала фотографии документа и рассказала, что матери убитой девушки присылали изображения, где осужденный позирует в камуфляже с автоматом в руках.

8 ноября 2023 года отец погибшей девушки получил уведомление о том, что Канюса помиловали еще в апреле.

28 июля 2022-го Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима за убийство Пехтелевой в Кемерово.

Канюс расправился с бывшей возлюбленной после того, как узнал о ее новых отношениях. Женщина пришла к нему, чтобы забрать свои вещи и завершить отношения. Сначала мужчина избил ее и порезал ножом. Она получила 100 травм и ушибов. Затем Канюс изнасиловал Пехтелеву и задушил ее шнуром от утюга. Он издевался над женщиной в течение шести часов.

Ранее на свободу вышел Николай Оголобяк — член банды ярославских сатанистов, убивших четырех подростков в 2008 году ради кровавого ритуала. Он должен был сидеть в колонии до 2030 года, но его помиловали после участия в СВО, сообщил отец преступника.

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