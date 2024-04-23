Резня в Твери: мужа обвинили в убийстве жены, его остановил домкрат

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky

Евгений Никольский

20 апреля на странице бывшего кандидата в депутаты Тверской городской думы Евгения Никольского был опубликован пост с признанием об убийстве супруги. В сообщении также содержалась просьба позаботиться об 11-месячной дочери. Впоследствии публикация была удалена. Никольский, активист партии «Справедливая Россия — За правду» и любитель исторической реконструкции, попал в больницу после того, как брат его жены ударил его домкратом. Подробно о случившемся и о том, чем занималась супружкеская чета, — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве

20 апреля Telegram-канал Mash сообщил о задержании Никольского. Канал отмечал, что он, предположительно, убил жену в Старицком районе Тверской области. Екатерине Никольской было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. В браке они прожили 13 лет. В мае 2023 года у супружеской пары родилась дочь.

Впоследствии Mash уточнил, что Никольский «публично признался в убийстве» супруги в соцсетях. Канал опубликовал скриншот поста политика из соцсети «ВКонтакте».

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить», — говорилось в посте.

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский и Екатерина Никольская

По сообщению Mash, за неделю до произошедшего Никольский «зверски избил женщину», после чего ее увезли родители в село Емельяново. Но, как говорится в публикации, мужчина приехал к ним «выяснять отношения». Как пишет Telegram-канал, Никольский, предположительно, напал на супругу с ножом и перебил ей артерию во время прогулки с ребенком.

Как сообщил Telegram-канал Baza, Никольский сам попал в больницу после того, как брат женщины ударил его, пытаясь защитить сестру.

«Рядом [с местом преступления] находился брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему, и тогда брат несколько раз ударил того подвернувшимся домкратом», — сказано в сообщении.

Что говорят следователи

В региональном управлении СК по Тверской области сообщили, что ржевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту смерти женщины 1988 года рождения (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 20 апреля в парке села Емельяново житель Твери 1988 года рождения во время ссоры «нанес супруге не менее одного смертельного удара ножом в область шеи». Вскоре к месту преступления подъехал родственник потерпевшей. Он «нанес злоумышленнику травмы в области головы, с которыми последний в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, где находится по настоящее время», — заявили в СК.

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский

Что известно о Евгений Никольском

Никольский является председателем отделения «Справедливой России» в Московском районе Твери. В 2022 году он баллотировался в депутаты городской думы, о чем свидетельствует опубликованный им в соцсетях снимок удостоверения кандидата в законодатели.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Алексей Чепа отметил, что хорошо знал Никольского. Он предположил, что причиной убийства стала ревность.

«Ничего предосудительного я за ним не замечал. Вообще нормальный был, уравновешенный парень. Сейчас я узнаю, что вроде бы версия такая, что на почве ревности, знаете, как бывает, черт знает что в голову могло прийти. Тяжело, не знаю. Ребята все молодые относительно, активный был, общественной работой занимался. Что такое могло прийти в голову, я не знаю. Нет у меня причин, каких-то версий», — заявил Чепа.

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский и Екатерина Никольская

По данным Mash, Никольский «занимался реконструкцией средневековья, отмечал традиционные праздники и участвовал в исторических программах». Об этом, в частности, свидетельствуют подписки Никольского на тематические группы реконструкторов.

Судя по аккаунту во «ВКонтакте», Никольский читал монархическое сообщество «Черная сотня», паблик «Белая гвардия», а также националистический блог «Типичный многонационал». В частности он сохранил в соцсетях видео, призывающее не совершать покупки и не платить за услуги людям неславянских национальностей, которое несколько лет назад вызвало скандал. Роскомнадзор блокировал видеоролик Никольского за разжигание межнациональной розни.

Что известно о Екатерине Никольской

Как пишет Mash, Екатерина Никольская ранее работала в американской IT-компании и была специалистом по управлению персоналом в области программного обеспечения. Когда у женщины родилась дочь, она стала уделять больше времени преподаванию хореографии. При этом муж приезжал на ее выступления и даже звал знакомых. По сообщению канала, дома они скандалили, а в последнее время Евгений часто ревновал Екатерину.

«До пандемии Катя работала на американцев, она айтишница, очень продвинутая, широких взглядов. Катя вела активный образ жизни, многим увлекалась. Когда не смогла работать, как прежде, стала преподавать танцы. Она легкая, доброжелательная, такие нравятся мужчинам, но не потому, что делают для этого что-то специально. А он хотел, чтобы она сидела дома, стирала его носки. И чтобы разделяла его взгляды», — рассказала MK.RU знакомая погибшей.

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский и Екатерина Никольская

Она также высказала мнение, что Екатерина была «человеком, легким на подъем, открытым ко всему новому, любопытным в хорошем смысле слова», а ее супруг — «тяжеловоз неповоротливый, комплексант с амбициями и вечно уязвленным самолюбием».

«Он Катю 13 лет назад добыл как трофей и вот так защищал свою собственность, понимая, что объективно за эти годы она росла и развивалась, а он только костенел и теперь до нее не дотягивает. А объяснить все пытался тем, что он верующий, а она, мол, легкомысленная для него», — предположила собеседница издания.

Склонность к реконструкции. Что говорят психиатр и участник ролевых игр

MK.RU, рассказывая о гибели Никольской, вспомнил про дело историка Олега Соколова из Петербурга, который расчленил сожительницу-студентку. Он, как и Никольский, увлекался историческими реконструкциями.

Психиатр Галина Руденко сообщила изданию, что у нее «есть основания считать, что сама склонность у взрослого мужчины к подобным военизированным игрищам — дурная предрасположенность».

«Да, это постановки. Но это не спектакли самодеятельности, это действительно реконструкции, причем не балов, а преимущественно сражений и битв, причем выбирают они самые кровавые. Один из моих пациентов гордился тем, что они отливали в мастерских настоящие мечи и щиты, а по бумагам проводили их как реквизит вместе с литрами бутафорской крови», — рассказала Руденко.

Представитель сообщества реконструкторов рассказал изданию, что Никольский увлекался средневековьем, а таких в этой среде «не любят» и «даже опасаются»: «Это самый отстой всемирной истории. В те темные времена чего только не было — пытки инквизиции, позорные столбы и люди коллекционировали виды казней. Была казнь обжорством, фекалиями, танцем и даже смертельный театр — мрак один, реконструировать-то страшно».

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский и Екатерина Никольская

Что грозит Евгению Никольскому

Никольскому грозит до 15 лет лишения свободы. Юрист Илья Русяев высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что суд может смягчить приговор справедливороссу в случае признания в убийстве жены.

«Публичное признание в совершении преступления через социальные сети может быть рассмотрено судом как смягчающее обстоятельство. Чистосердечное раскаяние традиционно учитывается российскими судами при назначении наказания согласно ст. 61 УК РФ», — пояснил Русяев.

Он также предположил, что суд учтет наличие малолетних детей на иждивении как смягчающее обстоятельство на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Это может повлиять на вид и размер назначаемого наказания, добавил Русяев.

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