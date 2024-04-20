Mash: в соцсетях активиста Никольского появилось признание в убийстве жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash обратил внимание, что на странице общественного деятеля и экс-кандидата в депутаты гордумы Твери от фракции «Справедливая Россия» Евгения Никольского во «ВКонтакте» появился пост с признанием в убийстве своей супруги. Судя по тексту послания, который размещен в его аккаунте, мотивом стала ревность. В сообщении также указана просьба позаботиться о его маленькой дочери. По данным РЕН ТВ, мужчину задержали.

Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить, — говорится в посте.

РЕН ТВ утверждает, что Никольского уже задержали, сейчас с ним работают следователи.

Ранее стало известно, что бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев с особой жестокостью убил свою жену в ресторане. Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать женщину на полу ВИП-кабинета. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер. Экс-министр свою вину отрицает. Он признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.