Соучастница подрыва машины военного в Севастополе дала показания

Одна из женщин, задержанных в Крыму за госизмену, призналась в закладке схрона, который был использован СБУ для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса, предоставленного ФСБ. Инцидент произошел в 2024 году.

На видео она заявила, что в Киеве познакомилась с сотрудником СБУ. Перед приездом в Крым женщине позвонил куратор, попросивший завести посылку какому-то знакомому, скинув ей точное местоположение.

Когда я приехала на место, он мне сказал, где находятся эти все детали. Сказал, что это запчасти от компьютера. Я все это оставила у дороги, сделала фотографию и отослала эту фотографию, после чего уехала оттуда в Симферополь, — сообщила она.

Вскоре после этого женщина отправилась в Ялту, забрала по заданию куратора огнетушитель из машины и оставила его в лесу. Отмечается, что огнетушитель был тайником, в котором находилось взрывное устройство. Впоследствии он был использован для осуществления террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий Черноморского флота.

Ранее в Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в поддержке ВСУ и призывах к уничтожению российских военнослужащих. По данным регионального управления ФСБ, 44-летний мужчина придерживался националистических взглядов.