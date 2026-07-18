Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 10:38

Соучастница подрыва машины военного в Севастополе дала показания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Одна из женщин, задержанных в Крыму за госизмену, призналась в закладке схрона, который был использован СБУ для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на видео допроса, предоставленного ФСБ. Инцидент произошел в 2024 году.

На видео она заявила, что в Киеве познакомилась с сотрудником СБУ. Перед приездом в Крым женщине позвонил куратор, попросивший завести посылку какому-то знакомому, скинув ей точное местоположение.

Когда я приехала на место, он мне сказал, где находятся эти все детали. Сказал, что это запчасти от компьютера. Я все это оставила у дороги, сделала фотографию и отослала эту фотографию, после чего уехала оттуда в Симферополь, — сообщила она.

Вскоре после этого женщина отправилась в Ялту, забрала по заданию куратора огнетушитель из машины и оставила его в лесу. Отмечается, что огнетушитель был тайником, в котором находилось взрывное устройство. Впоследствии он был использован для осуществления террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий Черноморского флота.

Ранее в Крыму задержали местного жителя, подозреваемого в поддержке ВСУ и призывах к уничтожению российских военнослужащих. По данным регионального управления ФСБ, 44-летний мужчина придерживался националистических взглядов.

Регионы
Крым
госизмены
преступления
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку ВСУ на Тамбовскую область
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.