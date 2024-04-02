Перемололи в фарш: все об убийстве грудного ребенка в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд продлил арест супругам из Ростова-на-Дону Якову и Анастасии М., которых подозревают в убийстве восьмимесячной дочери. Как сообщало местное подразделение Следственного комитета, в конце апреля 2023 года оперативники нашли останки девочки в морозильной камере холодильника в квартире, где проживала семья. Подозреваемые отрицают причастность к трагедии и перекладывают вину друг на друга. Подробности о резонансном преступлении — в материале NEWS.ru.

Что известно об уголовном деле

Как сообщало управление СК по Ростовской области, 28 апреля 2023 года 33-летний местный житель и его 23-летняя супруга «причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть». После этого, по данным следствия, они спрятали тело младенца. Как сообщили правоохранители, мать девочки даже обращалась в полицию с заявлением о похищении ребенка для «создания видимости непричастности к преступлению».

«В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. По месту жительства обнаружены останки тела ребенка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению», — говорилось в пресс-релизе ростовского СК.

На супругов завели уголовное дело по пп. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). Их отправили в СИЗО.

Как писало издание 161.RU, полицейские, которые прибыли на вызов Анастасии М. о похищении ребенка, отмечали, что женщина «была не в себе». По их наблюдениям, мать кричала, что ранее в ее квартиру проник неизвестный и брызнул ей в глаза баллончиком. Якобы Анастасия потеряла сознание, а позже поняла, что ребенка нет.

Фото: rostov.sledcom.ru

В квартире оперативники нашли следы крови, а также ножи, топор и электромясорубку со следами человеческих тканей. В морозильной камере холодильника они обнаружили останки девочки. По данным следствия, родители планировали закопать их в ближайшей лесополосе. Силовики рассказали, что для проведения необходимых экспертиз тело ребенка собирали по частям.

Первоначально ростовские СМИ сообщали, что в крови у супругов якобы нашли синтетический наркотик, но в итоге эту информацию опровергли. Уже в 2024 году адвокат отца ребенка заявлял: у Анастасии обнаружили рецептурный препарат с содержанием фенобарбитала — средства против эпилепсии с психотропным эффектом.

Что говорят сами родители убитой

После задержания ростовские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что, по утверждению родителей, ребенок погиб случайно. Супруги якобы признали причастность к убийству и расчленению собственного ребенка, но впоследствии стали обвинять в этом друг друга. По одной из их версий, Яков М. якобы случайно ударил дочь ногой по голове во время ссоры с женой.

«Каждый из супругов настаивает, что убивала вторая половина. При этом [Яков] нанял платного адвоката, а интересы [Анастасии] представляет государственный защитник, которого назначают в том случае, если человек по каким-либо причинам не хочет или не может оплачивать услуги юриста», — писала «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомый с уголовным делом источник.

26 марта на заседании суда по продлению ареста представитель следствия заявил, что отец погибшей не признает вины, а его супруга дала множество показаний, согласно которым ребенка убил Яков. Однако адвокат мужчины напомнил: подозреваемая путалась в сказанном.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Обвиняемая Анастасия М. меняла показания четыре раза за время следствия. По сути, только ее показания легли в основу задержания Якова. Мы все понимаем, что если бы была полная доказательная база, то дело бы уже передали прокурору и завершили следствие. У следствия нет ни одного доказательства, что Яков убивал ребенка. Изначально она сообщила, что Яков похитил ребенка. Потом она заявила, что Яков избил ее и попал в ребенка, потом ударил ее головой об пол», — сообщил адвокат.

Защитник добавил, что, согласно экспертизе, младенца задушили, хотя ранее речь шла о смерти от удара тупым предметом. Это противоречит версии о смерти от удара во время ссоры. Также адвокат Якова М. утверждает, что на одежде его подзащитного не было «следов расчленения», а на кухонных ножах обнаружили «только следы биологического вещества Анастасии».

Мать Якова также не верит в его причастность к преступлению. По ее словам, сын «обожал» свою дочь и «никогда в жизни не нанес бы ребенку вред».

«Все вам скажут, что ребенком занимался только он. <....> Он ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои, вызывал врачей», — высказала она свое мнение в беседе с «Известиями».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о родителях убитой девочки

Отец младенца — уроженец села Алексеево-Лозовское на севере Ростовской области. Он имеет высшее образование, трудился менеджером в частной компании в Ростове-на-Дону. Его супруга родилась в Ставропольском крае, на момент задержания находилась в декретном отпуске, но училась на педиатра на шестом курсе медицинского университета и проходила практику в поликлинике. Органы опеки считали семью благополучной.

До ухода в декрет Анастасия работала провизором в одной из ростовских аптек. Однажды там пропала крупная сумма денег и психотропных препаратов. Руководитель компании рассказывал «Комсомольской правде», что к случившемуся имел отношение кто-то из сотрудников, потому что шкаф с выручкой открыли ключом, а не взломали.

«Ключи как раз таки хранились у [Анастасии]. Она не успела их сдать [перед тем, как уйти в декретный отпуск]. <...> Сначала я заподозрил [Анастасию], но ее новый статус мамы замылил мне глаза. Подумал, что не может молодая девчонка с маленьким ребенком так поступить», — рассказывал руководитель аптеки.

Сотрудников компании, в том числе и Анастасию, проверили на полиграфе, но установить причастных к инциденту не удалось. Но за полгода до убийства дочери ростовчанку задерживали за кражу товаров в магазине косметики. На нее заводили дело и приговаривали к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Как писала «Комсомольская правда» со ссылкой на соседей и знакомых супругов, Яков занимался спортом, а его жена «старалась не отставать от моды и часто делала селфи на iPhone». Когда у них появилась дочь, муж и жена наняли няню.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что случилось в семье до убийства дочери

Знающие подозреваемых собеседники газеты рассказывали, что в какой-то момент у супругов начались проблемы с деньгами и они не смогли оплатить услуги няни, поэтому она ушла. А потом, как предполагали знакомые, глава семьи поругался с хозяином квартиры.

По словам няни, которая работала в семье полгода, отец девочки был «очень агрессивен» и относился к ней, как к прислуге. Мать девочки жаловалась ей на мужа и плакала, но тот якобы обвинял жену в злоупотреблении алкоголем. Также соседи и няня рассказывали «Комсомольской правде», что супруги часто ссорились.

«В один из первых дней муж ни с того ни с сего хлопнул дверью. А жена стала плакать и жаловаться на него. Я ее еще тогда успокаивала. Мог два месяца дома не жить, а потом вызвать ПДН с жалобой на жену. Мне казалось, он чумной какой-то, я его даже побаивалась. Когда чуть не кинулся на меня, да и платить перестали, ушла от них», — вспоминала няня.

В итоге женщина рассказала в интернете, что с этой семьей лучше не работать. После этого, когда няня случайно встретила мать девочки, Анастасия «бросилась с оскорблениями и чуть ли не с кулаками».

Соседка супругов рассказывала журналистам, что «часто ребенок плакал, крики, ссоры были, что-то гремело». В конце апреля 2023 года ее удивила «гробовая тишина», которая наступила в квартире Якова и Анастасии. О произошедшем с ребенком соседка узнала от полиции.

Читайте также:

Сына заподозрили в убийстве отца-пенсионера в петербургской квартире

Выяснились детали гибели солиста группы «Плакса» после нападения в Балашихе

Полицейские задержали мужчину за убийство почти 20-летней давности

«Нога принадлежит моей маме»: кто убил и расчленил женщину в Смоленске

Ел друга три дня: где 10 лет прятался вольский людоед, как его поймали