«Это был ужас»: что увидела мать, вскрыв гроб погибшего на СВО сына

Фото: Elena Ignatyeva/Global Look Press

Мать погибшего в зоне СВО контрактника из Волгограда вскрыла гроб с его телом, усомнившись в официальной причине смерти. Сначала ей сообщили, что сын погиб от огнестрельного ранения, затем, по словам женщины, она узнала о справке, где причиной смерти указан суицид. Родственники солдата утверждают что тело имеет следы издевательств, но независимый судмедэксперт это опровергает. История, по всей видимости, еще далека от окончательного завершения. Ее подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о погибшем, на что он жаловался

Об истории 34-летнего Антона написало местное издание V1 со ссылкой на его мать и бывшую супругу. Его фамилию журналисты не называют, добавляя лишь, что на службе он имел позывной Мудрый. В мае 2022 года, как рассказала мать погибшего, он подписал контракт с Минобороны сроком до 10 сентября и отправился на территорию Украины. Там, по словам женщины, ее сын ремонтировал танки.

После окончания контракта он вернулся в Волгоград и устроился на местное оборонное предприятие, а в июне 2023 года решил снова отправиться на СВО. На этот раз у мужчины, по словам его матери, возникали сложности с получением выплат, с одеждой и снабжением.

«Обещал, что в декабре-ноябре ему дадут отпуск. Но не давали. У него были проблемы с зарплатой — получал по 30–40 тысяч. Первая нормальная зарплата была в ноябре 2023 года, не знаю, сколько точно. Несмотря на все это, он мне постоянно деньги присылал. В августе прислал пять тысяч. Сказал: „Мама, больше не могу. Холодно, одеваемся“. Все покупали обмундирование за свой счет: бронежилеты, одежду и прочее. Еды у них тоже не было, никаких сухпайков», — рассказала порталу V1 мать погибшего.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как связь с Антоном прервалась

При этом волгоградец регулярно созванивался с родными. Последний раз мать общалась с ним 11 декабря 2023 года. По ее словам, сын заявил, что уходит на передовую, поэтому не сможет какое-то время выходить на связь. Через несколько дней она увидела, что Антон заходил в свой аккаунт в «Одноклассниках», и удивилась, почему он не звонит и не отвечает на сообщения.

Как рассказала волгоградскому изданию бывшая супруга Антона, вскоре после этого она отправилась в военкомат, чтобы узнать о его местонахождении, но результатов это не дало. Позже, по словам экс-супруги, ей удалось узнать, что «13 декабря он звонил сослуживцам с первого контракта и говорил, что они вернулись с задания».

«Он присылал им видео, там он в хорошем настроении, довольный. Вообще никаких расстройств или намеков на суицид. Но ни мне, ни матери он не позвонил», — отметила женщина.

Что известно о причинах гибели волгоградца

Мать волгоградца безуспешно пыталась звонить ему и также пыталась узнать что-то о сыне в местном военкомате. Оттуда, по ее словам, отправляли запрос в часть, где он служил. Ответ, как рассказала журналистам женщина, пришел 30 января, из которого родные узнали, что Антон погиб. В тот же день, как утверждается в публикации, семье контрактника пришло извещение о том, что Антон якобы покончил жизнь самоубийством.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам матери погибшего, 8 февраля с их семьей связался военнослужащий, который сопровождал тело Антона, и сообщил дату прибытия. Женщина утверждает, что попросила его посмотреть документы и сказать причину смерти.

«[В ответ] он сказал, что там было написано „Погиб“. Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано „Погиб“, а в другом — „Суицид“. Второй документ, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще, а должны были бы об этом узнать во время оформления похорон. Так как официально его признали суицидником, нам ни компенсация не положена на похороны, ни выплаты, а прощание — без воинских почестей», — цитирует портал мать Антона.

Бывшая жена погибшего также обратила внимание на расхождения в причинах и дате смерти. По ее словам, в официальном документе, датированном 15 декабря, который выдали родным Антона, было указано, что он погиб. А в документе, где указан суицид, дата смерти — 20 декабря.

«Это как? То есть он сначала погиб, а потом сделал суицид? В справке, которую нам дали, написано: „Множественные переломы черепа или лицевых костей в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия“. Но как это возможно? Там есть графа о суициде, но она не подчеркнута», — рассказала экс-супруга волгоградца.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что увидели родные волгоградца в гробу

Родственники не поверили, что Антон мог совершить суицид, поэтому его мать вскрыла гроб с телом, чтобы выяснить причину его смерти. Как утверждается в публикации, внешний вид покойного шокировал его родных.

«Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали. В справке указано, что вскрытие проводили 27 декабря. А нам сообщили только 30 января. Почему так долго ждали? Я уверена, что мой сын не мог совершить суицид. А судя по повреждениям на теле, его жестоко избили», — подозревает мать контрактника.

Родные Антона утверждают, что обращались к силовикам с заявлением об убийстве, но там, по их словам, сначала отказались принимать документ, а позже сообщили, что якобы завели уголовное дело по факту. При этом письменных подтверждений этого у родственников нет.

Что о смерти контрактника сказал судмедэксперт

Волгоградские журналисты показали снимки трупа Антона судмедэксперту, который, изучив их, сообщил на условиях анонимности, что «признаков насильственной смерти на теле не определяется».

«Вероятно, тело умершего длительное время лежало лицом вниз, чем можно объяснить выраженные гнилостные изменения в лицевой части черепа. Темные пятна на туловище — следствие тех же процессов», — отметил судмедэксперт.

Журналисты V1.RU обратились за комментариями в военный следственный отдел, военную прокуратуру и Южный военный округ. Ответов на запросы они пока не получили.

Как рассказывает мать Антона, она отправила заявление уполномоченному по правам человека в Волгоградской области и федеральному омбудсмену, в аппарат президента, а также депутатам. Но пока ответов женщине не поступало.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Что известно о похожем случае

Ранее волгоградские СМИ рассказывали, что военное следственное управление по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) проводит проверку по факту смерти контрактника из Волгоградской области Замира Тулекешева, сообщает портал V1. В ведомстве заявили, что причины смерти пока неизвестны.

«Проверка по факту гибели военнослужащего по контракту войсковой части 49494 рядового Тулекешова проводится в 451-м военном следственном отделе СК России. До настоящего времени проведение проверочных мероприятий, а также производство медицинской судебной экспертизы, необходимых для принятия законного и обоснованного решения, не завершены», — заявили в управлении.

В ноябре 2022 года Тулекешева призвали в армию, он проходил службу в Нижегородской области. В апреле 2023-го молодой человек подписал контракт с Минобороны, а 1 февраля 2024-го его похоронили.

«28 января нам позвонили и сказали, что Замир добровольно ушел из жизни. 1 февраля его похоронили. Его привезли из части домой, и, когда мы по нашим казахским обычаям стали готовить тело к похоронам, обнаружили, что у него на правом предплечье и в паху следы побоев, на затылке — глубокий вырез размером с пачку сигарет. Такое ощущение, словно вырезали гематому», — рассказывала журналистам мать погибшего.

Как уверяет женщина, на теле у сына не было никаких следов суицида. По ее словам, 18 февраля родственники ждали его возвращения домой. Молодой человек должен был познакомить родителей с девушкой, а семья хотела купить ему машину.

Читайте также:

«Мой родной груз 200»: почему матери бойцов СВО вскрывают гробы сыновей

В Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока полиция вскрывала двери

Убийца-рецидивист вернулся с СВО и снова сел на 14 лет

Обвиняемому в убийстве сослуживца участнику СВО вынесли приговор

Военный зарезал человека в драке из-за СВО в Якутске