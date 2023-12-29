Военный зарезал человека в драке из-за СВО в Якутске Участник СВО из Якутска получил 7,5 лет колонии за убийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный убил человека ножом в Якутске после ссоры из-за участия в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Якутского городского суда. Как установило следствие, подсудимый Заболоцкий В. был пьян и наносил удары умышленно, из личной неприязни. Сам он назвал произошедшее самообороной. Преступление совершено летом, 24 ноября мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.

В июне на следующий день после праздника ысыах двое незнакомцев разбудили спящего Заболоцкого и предъявили претензии к его военной форме. Он предложил им уйти, началась драка. Когда ее прекратили, один из нападавших пришел извиниться, но снова вспыхнул конфликт — тогда Заболоцкий и нанес несколько ударов ножом.

Стали говорить, что ветераны боевых действий убивали детей и являются оккупантами, в связи с чем между ними и Заболоцким началась драка. <...> Через пять минут после ухода А. вернулся <...> и извинился. Сначала они помирились, но <...> снова стали ругаться и принялись бороться. <...> Заболоцкий пропустил удар <...>, выхватил правой рукой с левого бока свой нож и пять раз ударил, — следует из приговора.

Подсудимый заявил, что не помнит число ударов из-за контузии и полученного ущерба в драке. Суд посчитал, что мужчина осознавал последствия и хотел убить. Орудием преступления стал нож, подаренный за участие в СВО.

Ранее в Петербурге под стражу отправили второго подозреваемого в избиении участника военной операции. Двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка.