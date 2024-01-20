Обвиняемому в убийстве сослуживца участнику СВО вынесли приговор Присяжные оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участнику СВО, обвиняемому в убийстве своего сослуживца, вынесли первый оправдательный приговор, пишет «Коммерсант». Присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали уроженца Чеченской республики Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова.

Судья, опираясь на решение присяжных, освободил Такаева из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию, сообщил адвокат, присутствовавший в суде. Шестеро присяжных пришли к единодушному выводу о невиновности Такаева в убийстве, что послужило основанием для вынесения оправдательного приговора. Прокуроры и представители уроженца Дагестана подали апелляцию в Южный окружной военный суд. По их мнению, на присяжных могли оказывать давление, что повлияло на их решение.

Зайнди Такаев обвиняется в убийстве своего сослуживца. По словам двух свидетельниц, 6 июня 2022 года во время отдыха он выстрелил сзади в голову Магомеду Шахбанову. Такаев, в свою очередь, утверждает, что на него напали из кустов, пока он находился в уборной. Судебное разбирательство продолжается. Прокуроры продолжают настаивать на виновности обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Отягчающим обстоятельством в его деле было названо то, что преступление совершено в период действия указа президента России о мобилизации. Вердикт в силу пока не вступил.