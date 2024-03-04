Убийца-рецидивист вернулся с СВО и снова сел на 14 лет Chita.ru: вернувшийся с СВО расчленитель убил 22-летнюю девушку и сел на 14 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкалье вернувшийся с СВО уроженец села Алханай Цырен-Доржи Цыренжапов убил 22-летнюю девушку, за что 4 марта был приговорен к 14 годам лишения свободы, передает Chita.ru. Уголовное разбирательство по этому делу велось в закрытом режиме в Читинском районном суде. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также 250 тысяч рублей компенсации материального ущерба.

Известно, что в 2020-м мужчина уже приговаривался к 14 годам колонии за убийство 18-летней девушки с последующим расчленением. Спустя три года он освободился. Источник Chita.ru уточняет, что мужчина вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Новой жертвой убийцы стала девушка, оказывающая интимные услуги.

Источник Chita.ru утверждает, что Цыренжапов намерен снова отправиться в зону проведения СВО. При этом адвокат осужденного эту информацию подтвердить не смог. Также защитник не в курсе, планирует ли Цыренжапов оспаривать решение суда. На это у него есть 15 суток со дня оглашения приговора.

Ранее петербуржец Антон Воронов, которого в апреле 2021 года приговорили к 8,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на убийство экс-супруги, рассказал о своей отправке в зону проведения СВО. В октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны России и освободился из колонии раньше срока. Экс-заключенный передал «пламенный привет» всем знакомым, которые оказались недовольны его освобождением.