В Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока полиция вскрывала двери В Челябинске полицейских проверят из-за убийства женщины участником СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске 32-летний участник СВО Никита Сидоров забрался в квартиру бывшей супруги через окно и убил ее, сообщает портал 74.ru. По свидетельствам соседей, пьяный мужчина душил экс-жену, когда полиция уже стояла за дверью.

Где-то в час ночи он домой пришел. Стучался, стучался, ему не открывали. Соседка слышала, как он сказал: «Ну, сука, если ты не открываешь дверь, ты тут навсегда и останешься», — рассказал один из жильцов дома.

Когда на место прибыли спасатели и сняли дверь с петель, в квартире Сидоров находился с уже мертвой бывшей супругой. Инцидент произошел 25 февраля, когда мужчина возвращался с попойки. По словам соседей, у убитой остались 16-летний сын и еще один трехлетний мальчик. Последний, по предположению местных жителей, является сыном Сидорова. Мужчина некоторое время провел в госпитале из-за ранения на СВО.

Он же был на СВО, потом лежал в госпитале. Добровольцем туда пошел. Не знаю, что уж у него было в голове, как он так решился. Сам он сказал: «Какая разница, где помереть: здесь от водки или там?» — рассказала одна из соседок.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что действиям полиции дадут детальную оценку. Внутренняя проверка полиции выяснит, все ли средства защиты женщины использовали правоохранители.

Ранее в Забайкалье вернувшийся с СВО уроженец села Алханай Цырен-Доржи Цыренжапов убил 22-летнюю девушку, за что 4 марта был приговорен к 14 годам лишения свободы. Уголовное разбирательство по этому делу велось в закрытом режиме в Читинском районном суде. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и 250 тысяч рублей компенсации материального ущерба.