Бабушка Смерть: экс-педагог задушила внука и спокойно поехала на дачу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд отправил в СИЗО 61-летнюю жительницу Чебоксар Надежду Журавлеву, которую обвиняют в убийстве девятилетнего внука. По одной из версий, пенсионерка задушила ребенка, выйдя из себя из-за его плохого поведения. Собеседник NEWS.ru предположил, что женщина пошла на преступление из-за проблем с психикой. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о преступлении

По данным СК, ребенок погиб днем 12 апреля. В ведомстве предположили, что школьника задушила его 61-летняя бабушка. ЧП произошло в квартире, где они проживали.

«Женщина скрылась с места совершения преступления, однако по ориентировке следствия по горячим следам была задержана сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Чебоксары у себя на даче», — говорится в пресс-релизе Управления СК по Республике Чувашия.

Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемой избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о семье погибшего

Как писал Telegram-канал SHOT, мальчика воспитывали мать и бабушка. Отец погибшего живет в Крыму. 12 апреля второклассник находился дома с пенсионеркой. Когда мать вернулась из банка, где она работает, сын уже был мертв.

«Выяснилось, что 61-летняя бабушка задушила внука, пока они были одни, так как ей не нравилось, как он себя ведет», — предположили журналисты SHOT, добавив, что подозреваемая ранее не была судима. По информации канала, в соцсетях у нее нет ничего подозрительного. Женщина публиковала список народных средств для укрепления сосудов, секреты здорового позвоночника и репостила ролики, как дожить до 100 лет.

Также она подписана на паблик, посвященный певцу SHAMAN, на группу о чувашской эстраде и страницы бюджетных учреждений Чебоксар.

В версию о том, что пенсионерка могла убить внука из-за его плохого поведения, не верят те, кто хорошо его знал, это родные, знакомые и учителя, пишет «КП-Казань». Например, в музыкальной школе, где учился мальчик, не смогли вспомнить, чтобы он плохо себя вел. Знакомая семьи погибшего заявила, что он был одаренным ребенком и «вся школа была от него в восторге».

«Ребенок был послушным. Эта семья благополучная», — рассказала изданию родственница несовершеннолетнего.

Фото: vk.com/id88294530 Надежда Журавлева, (бабушка)

Что говорят о подозреваемой ее бывшие ученики, их родители и знакомые

Как рассказал NEWS.ru знакомый пенсионерки, ранее она трудилась педагогом. Он предположил, что она практиковала насилие в отношении школьников, за что ее неоднократно увольняли из школ.

«Она очень жестокий человек. Работала в школе учителем, регулярно повышала голос на детей и била их, за что несколько раз была уволена. Но по каким-то причинам ее всегда принимали назад на работу, все спускали ей с рук. Могу предположить, что она была психически нездорова. Родители всегда переживали, что их дети попадают к ней в класс», — высказал мнение собеседник.

По данным aif.ru, подозреваемая ранее работала учителем чувашского языка в чебоксарских школах. Часть собеседников издания из числа бывших учеников и их родителей предположили, что она отличалась жестоким нравом.

Мать одного из учеников Наталия высказала мнение, что однажды Журавлева кинула в ребенка дневник с острыми углами, от которых у него остался шрам. Житель Чебоксар назвал бывшего педагога «очень строгой и жесткой», добавив, что она «периодически кричала на учеников за проступки».

«Она была агрессивной по отношению к детям. Как будто ненавидела их», — высказала мнение мать школьника, учившегося у подозреваемой.

Некоторые люди, которые ранее общались с Журавлевой, поделились в разговоре с aif.ru другой точкой зрения. Ее знакомая Людмила высказала мнение, что «никогда плохого слова не слышала» про нее, добавив, что с ней женщина «постоянно общалась хорошо».

Секретарь приемной комиссии одной из чебоксарских школ, где ранее трудилась подозреваемая, высказала мнение в беседе с «КП-Казань», что Журавлева была спокойным человеком. Она не видела, чтобы учительница «на кого-то кричала».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о похожих преступлениях

В феврале 2024 года 57-летняя жительница Омска ударила девятилетнего внука молотком по голове. Затем она несколько раз пырнула ножом 86-летнюю мать в шею и предплечье. После этого женщина попыталась покончить с собой, однако ей помешали сын с невесткой, которые прибежали на шум из кухни.

В итоге пенсионерка, ее мать и внук оказались в больнице. Затем подозреваемую отправили в СИЗО. Ее ждет психиатрическая экспертиза, по результатам которой медики вынесут вердикт о вменяемости женщины.

В сентябре 2023-го суд в Пензе приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на жизнь 10-месячного внука, который раздражал ее плачем. В марте прошлого года женщина зажала шею ребенка ногами. Она планировала его убить и затем сообщить всем, что он задохнулся во сне. Спасти малыша удалось матери, которая вовремя забежала в комнату.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале 2022 года нетрезвая 63-летняя жительница города Выкса Нижегородской области выкинула с пятого этажа двухлетнего внука. Он погиб от переохлаждения. Как сообщили в СК, родители мальчика и подозреваемая не состояли на профилактическом учете. Впоследствии пенсионерку приговорили к 16 годам колонии.

В апреле 2019 года пьяный 53-летний житель Омска отобрал у супруги двухлетнего внука, выгнал женщину из дома, а ребенка затолкал в печь. Впоследствии мальчика госпитализировали с ожогами 50% тела, но вскоре он скончался. Через несколько месяцев мужчину отправили на лечение в психбольницу.

В январе 2019 года в одном из сел Хакасии нашли обугленное тело 11-месячного ребенка. По данным республиканского управления СК, мать младенца оставила его под присмотром родителей и уехала по делам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, супруги убили внука и сожгли его тело. Через год суд приговорил бабушку погибшего к девяти годам колонии, а дедушку — к 15.

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