«Друг школы»: 82-летнего ветерана судят за изнасилование и растление детей

Фото: Социальные сети школы № 1370 города Москвы

Виктор Буренков

В Бутырском суде города Москвы проходят слушания по делу 82-летнего Виктора Буренкова из столичного района Алтуфьево. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», следствие вменяет пенсионеру два эпизода: изнасилование одного ребенка до 14 лет и растление другого до 16 лет. Известно, что подсудимый выступал в школах на различных праздниках, его представляли как ветерана Великой Отечественной войны. Что известно о Буренкове — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле пенсионера

В конце декабря 2023 года 82-летнего Виктора Буренкова отправили под домашний арест по делу о сексуальном насилии над подростком.

«Буренкову вменяют два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 и 18 лет», — сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Бутырского суда.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал журналистам, что Буренкова, в частности, обвиняют в совершении насильственных действий в отношении мальчика 2008 года рождения, который жил по соседству с пенсионером. По версии следствия, они происходили в период с 2015 по 2022 год. Дело было возбуждено после заявления матери ребенка.

За два эпизода, вменяемых следствием, Буренкову может грозить до 20 лет лишения свободы

Фото: t.me/skmoscowgsu Виктор Буренков

Что Буренков рассказывал о семье

На официальных ресурсах учреждений Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы часто упоминалось имя Виктора Буренкова. Пенсионер — заслуженный мастер спорта по боксу и общественник.

Его отец Сергей Буренков погиб во время Великой Отечественной войны возле Ладожского озера. Как рассказывал районной газете «Звездный бульвар» Виктор Сергеевич, место захоронения было неизвестно до 2015 года и он самостоятельно нашел его. По словам пенсионера, через год он установил обелиск в память об отце и других бойцах 3-й морской бригады Балтийского флота.

«На машине подъехать к этому месту на берегу Ладожского озера было нельзя: это заповедная зона, кроме того, много топей. Сначала мы шли на катере. Потом я почти пять километров нес обелиск в руках, он весил более 13 килограммов. А лесник помог донести мешок с гравием», — вспоминал пенсионер.

По словам Буренкова, он родился в мае, а в июне отец отправился на фронт. Как написал портал Алтуфьевского района, Сергей Буренков погиб в 31 год.

Фото: Социальные сети школы № 1370 города Москвы Виктор Буренков

Как Буренков может быть ветераном ВОВ

Виктор Сергеевич Буренков регулярно выступал в школах. На нем был пиджак с медалями и орденами, которые в основном не касались военной службы. По данным Telegram-каналов, он награжден памятным знаком «30 лет СВАО г. Москвы».

В новости от 7 сентябре 2021 года, размещенной на сайте управы Алтуфьево, Виктора Буренкова назвали ветераном Великой Отечественной войны. В материале рассказывалось, как он поздравил учащихся школы № 1370 с началом учебного года. На сайте образовательного учреждения также была публикация о визите пенсионера, но ее удалили 28 марта 2024 года.

В сентябре 2022-го сайт «Новости Алтуфьевского района» писал о вручении воинских званий ученикам кадетских классов той же школы и представлял Буренкова как ветерана.

«Воинские звания вручал друг нашей школы, ветеран Великой Отечественной войны Буренков Виктор Сергеевич! Поздравляем наших воспитанников кадетских классов и желаем новых успехов!» — говорилось в публикации.

На сайте школы № 967 Виктор Буренков также указан как «сержант, ветеран ВОВ, участник девяти парадов на Красной площади в составе гвардейской Таманской дивизии».

Поскольку пенсионер только родился в 1941-м, он не мог быть ветераном.

В публикации 2019 года на сайте управы района Алтуфьево и в новости Политехнического колледжа имени Овчинникова от 2022-го Виктора Буренкова назвали представителем районного Совета ветеранов.

Чтобы прояснить ситуацию, NEWS.ru обратился за комментарием к председателю Совета ветеранов СВАО Тамаре Денисовой. Она пояснила, что не знакома с Буренковым и ничего не знает об уголовном деле в отношении пенсионера.

«Я вообще про него ничего не знаю <...>. У нас [из Алтуфьево] никаких не поступало ни сигналов, ничего. <...> [В Совете ветеранов района Алтуфьево] ничего не знают об этой истории. <...> Он там ветеран — да, ветеран труда, что ли. Но [там] просто слышали о нем и ничего сказать и комментировать не могут», — заявила Тамара Денисова в разговоре с журналистом NEWS.ru.

Фото: Социальные сети школы № 1370 города Москвы Виктор Буренков

Что писали о Буренкове журналисты

В журнале «Пульс Алтуфьева», вышедшем в сентябре 2016 года, была опубликована целая статья о Буренкове. В тексте говорится, что после службы в армии он «многие годы работал тренером» и «воспитал несколько поколений здоровых телом и духом москвичей».

«Несмотря на возраст, он проводит уроки мужества в районных школах, агитирует ребят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни», — писали авторы статьи.

В материале приводились слова самого Буренкова, который сообщил, что «остался совсем один после смерти жены». По сведениям журналистов из Алтуфьево, Виктор Сергеевич «взял на воспитание парня из неблагополучной семьи».

Что известно о похожих историях с участием пенсионеров

На днях в Москве завели уголовное дело на 64-летнего мужчину. Как заявили в СК РФ 27 марта 2024 года, он «совершил в отношении 15-летней девочки насильственные действия сексуального характера» на остановке общественного транспорта.

Ранее 14-летняя школьница из Новой Москвы забеременела после интимной связи с 63-летним мужем родной бабушки. В СК завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, подозреваемого задержали.

Как писал «МК», в сентябре 2023 года в подмосковном Лыткарино задержали пытавшегося стать депутатом 78-летнего пенсионера по подозрению в растлении семилетней внучки.

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