Гуляет сам по себе: почему в России легко быть педофилом

В СМИ продолжают обсуждать убийство двух девочек в Кемеровской области. Предполагаемый преступник уже совершал подобные деяния. Он провёл 10 лет в колонии за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего. Правоохранительные органы не уследили за перемещениями мужчины и потеряли его из виду. По словам экспертов, это типичная ситуация для России. Преступников не контролируют, с ними не работают психологи, а в стране фактически легально существует род «пропаганды» педофилии. NEWS.ru выяснил у экспертов, как люди становятся педофилами и можно ли это вылечить.

Как войти в доверие

После убийства двух 10-летних девочек в городе Киселёвске Кемеровской области возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе СК РФ. Предстоит проверка должностных лиц, ответственных за административный надзор. Предполагается, что сотрудники полиции не уследили за освободившимся из заключения преступником. Напомним, в убийстве двух девочек подозревают 41-летнего Виктора Пестерникова, который был осуждён на 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ещё в апреле 2009 года. До 2027 года Виктор должен был соблюдать ограничения. Но мужчина переехал в другой город и его не поставили на учет в органы профилактики. Правоохранители просто потеряли бывшего осуждённого из вида и он подозревается в новом злодеянии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

После выхода из мест заключения за педофилами осуществляется надзор. Специальные отделы полиции отслеживают их перемещения. Поэтому после выхода из тюрьмы преступники должны зарегистрироваться по адресу и регулярно отмечаться в полиции, а правоохранительные органы — посещать их жилище, сообщил NEWS.ru известный ученый-криминалист, доктор юридических наук, профессор Анатолий Кустов. В профильных отделах существует специальный журнал, где регистрируют перемещения таких людей. За подозреваемым из Кемеровской области же никто не следил. По словам криминалиста, это распространённая ситуация в современной России. «Недоброкачественная профилактика» связана с перегруженностью органов правопорядка, в том числе отделов, которые осуществляют надзор за бывшими заключёнными. Освободившихся преступников слишком много, а личного состава в полиции на всех не хватает. Кустов добавил, что до 80% педофилов рано или поздно совершают аналогичные преступления. Поэтому, по его мнению, разумной будет полная изоляция таких людей от общества. Даже жесткий контроль не всегда эффективен.

О высоком риске рецидивов у педофилов (более 50%) сообщила также NEWS.ru лидер всероссийского движения «Сдай педофила» Анна Левченко. Страдающие психическим расстройством люди совершают преступление повторно через год-два нахождения на свободе. Чтобы этого избежать, необходимо реформировать систему исполнения наказаний.

У нас абсолютно не работает закон об административном надзоре. Он даёт правоохранителям недостаточно полномочий. По закону полицейские не имеют право даже одеть электронный браслет на бывшего заключённого (устройство, используемое полицией для слежения за подконтрольным лицом — прим. NEWS.ru). Это входит в полномочия ФСИН, которые не занимаются лицами, которые уже отбыли срок и вышли на свободу. Конечно, с этим надо что-то делать. Анна Левченко лидер всероссийского движения «Сдай педофила» лидер всероссийского движения «Сдай педофила»

Другая эффективная мера, по мнению, Левченко — полный запрет «пропаганды педофилии». В России люди с такими наклонностями имеют полное право обсуждать в интернете свои наклонности. Никакого наказания за это не предусмотрено. В сети можно без труда найти сайты, где написано, что девятилетние дети тоже имеют право на секс и хотят его. Множество советов, как войти в доверие и совратить ребёнка, видео с детской порнографией.

Все эти вещи дают право педофилам думать, что у них все в порядке, что это просто просто сексуальная ориентация. Начитавшись подобных форумов, многие идут совершать сексуальные преступления. Даже те, кто не готов был к такому изначально, — сообщила лидер движения.

Ещё одна проблема — людьми, которые отбыли свой срок за сексуальные преступление в отношении несовершеннолетних никто не занимается в медицинском смысле. С ними не работают психологи, нет программ реабилитации. По мнению Анны Левченко, с помощью терапии возможно снизить процент рецидивов до 30%. Также наклонности будущих педофилов можно выявлять и пресекать с детства. Большинство людей (особенно мужского пола), которые испытывают половое влечение к детям, сами подвергались сексуальным домогательствам, будучи несовершеннолетними. По словам Левченко, 60% жертв педофилов сами становятся растлителями малолетних, если не прорабатывают свои психотравмы со специалистами.

mvdmedia.ru

Особенно опасно, если человек склонный к педофилии, страдает психопатией (синдром, характеризующийся бессердечностью по отношению к окружающим, сниженной способностью к сопереживанию). Велики шансы, что он будет не только насиловать детей, но и убивать их. Как в случае с кемеровским маньяком, сообщила собеседница NEWS.ru.

Откуда берутся педофилы

Около 1% мужчин в России испытывают половое влечение к людям, не достигшим раннего пубертатного возраста — 12-14 лет, такую статистику сообщила NEWS.ru врач-психиатр Екатерина Тихонова. Данные о количестве женщин-педофилов отсутствуют.

Педофилию очень сложно диагностировать, пока в определённой ситуации человек себя не проявил. Это затрудняет ответ на вопрос, сколько реально людей испытывают такого рода сексуальные наклонности. К тому же в России экспертов, занимающихся этой проблемой, крайне мало. Екатерина Тихонова Психолог Психолог

Педофилия — нарушение сексуального влечения. Как правило это врождённое расстройство поведения. Его причины до конца не изучены, но большинство учёных склоняется, что педофилия заложена в генах и передаётся по наследству , рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, главный внештатный детский психиатр Минздрава Анна Портнова. Воспитать педофила из человека без нарушения сексуального влечения невозможно. Если качество уже заложено, оно может «как усиливаться, так и нивелироваться с возрастом».

Создать благодатную почву можно для этого, если ребёнком не заниматься, не воспитывать его, не уделять внимания. Если же родители с младенчества прививают ему морально-этические нормы, развивают личностные качества, учат самоконтролю, тогда патология может и не проявится в будущем. Чем выше уровень развития личности, тем меньше шансов, что он пойдёт вступать в интимные отношения с детьми. Анна Портнова главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы

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Людей, имеющих склонность к педофилии гораздо больше, чем реальных преступников. Они выбирают безвредные для окружающих формы удовлетворения своих потребностей — рассматривание фото, посещение сайтов. В подобный контакт с детьми они, конечно, не вступают и даже близкие родственники не догадываются об их склонности, добавила Портнова.

Большинство педофилов осознают свои проблемы и прорабатывают их, сообщила NEWS.ru врач-сексолог Екатерина Макарова. В сети существуют специализированные сайты, где люди пишут о своих запретных склонностях и получают поддержку и советы, как справится с этим. Если у человека нет сопутствующей патологии, он редко переходит от фантазий к реальным действиям.

Для этого нужны серьёные причины. Например, у человека случились органические изменения головного мозга. Причины — травма головы, алкоголизм, инфекция. Только это может стать спусковым механизмом. Чтобы нормальный человек ходил, ходил и завтра стал ненормальным, это редкость. Екатерина Макарова сексолог, уролог, клинический психолог, писатель сексолог, уролог, клинический психолог, писатель

Некоторые сексуальные преступления против несовершеннолетних вообще совершают люди не имеющие склонности к педофилии, сообщила врач-сексолог Инна Дьякова. Дети для них просто становятся более лёгкой добычей. Например, такое могут делать мужчины, которые долго отбывали наказание в местах лишения свободы. Они разучились общаться с женщинами и попросту их боятся. Такие люди сомневаются в своих мужских возможностях и боятся опозориться перед женщиной. Поэтому выбирают в качестве сексуального объекта ребёнка, не способного оказать сопротивление. По такой же схеме нередко действуют мужчины, которые в тюрьме не сидели, но очень закомплексованы и не знают, как подойти к женщине. Это явление врач назвала «псевдопедофелией».

Ярослав Беляев/ТАСС

Вылечить человека, который испытывает влечение к детям сложно, но можно. Для этого необходим комплексный подход. По мнению Екатерины Тихоновой, это медикаментозная, поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия, работа в группах и индивидуальные консультации дают хороший эффект. Доктор считает, что купировать психическое расстройство удаётся в 75-80%, больные достигают ремиссии до 15 лет.

Наиболее эффективным методом борьбы с педофилами является химическая кастрация, сообщил NEWS.ru врач-психиатр Николай Кибрик. Человеку вводят антиандрогенный препарат, который блокирует выработку гормона тестостерона, который отвечает за сексуальное влечение. Полное отсутствие влечения у таких людей — это самая эффективная мера по предотвращению подобных преступлений.