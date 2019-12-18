Силовики нагрянули в коттедж посёлка Химози Гатчинского района Ленинградской области, обнаружив там арсенал огнестрельного оружия, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». Хозяин дома, обитатели которого жили в крайне аскетичных условиях, оказался монархистом и православным затворником, самопровозглашённый «полковник ГРУ». Кроме незаконного оборота оружия его заподозрили в педофилии — на протяжении семи лет мужчина, по версии правоохранительных органов, насиловал свою 13-летнюю дочь. 18 декабря, в отношении мужчины избрали меру пресечения. Что происходило в этой семье и какие скелеты она хранила в шкафу — в материале NEWS.ru.

Стволы, массаж и домострой

Гатчинский горсуд суд арестовал на два месяца Александра Бовта, которого накануне, 17 декабря, задержали в собственном коттедже по обвинению в совершении нескольких тяжких преступлениях. По данным управления СК по Ленобласти, в правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. В итоге следственным отделом по Гатчине было заведено уголовное дело по статье 131 ч. 4 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Следствие полагает, что с 2012 года и до визита силовиков, то есть до 2019 года в частном доме в деревне Химози Гатчинского района, 46-летний глава семейства регулярно насиловал свою дочь.

Отец якобы забирал дочь к себе в комнату под предлогом массажа. По словам опрошенной психологами девочки, надругательство происходило практически каждый день и сопровождалось демонстрацией порнографического видео, пишет «Гатчина Life».

Мать детей заявила на допросе, что знала о насилии над её дочерью, но боялась сказать. По её словам глава семейства обещал убить её, если она сделает это. Всего из трёхэтажного коттеджа вывели восемь несовершеннолетних, сообщал NEWS.ru. Большинство из них якобы родились дома и нигде не зарегистрированы.

После задержания Александр Бовт отказался говорить с силовиками, представившись «полковником ГРУ». В его коттедже на улице Ополченцев-Балтийцев также обнаружили винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ». По данному факту следствие завело другое уголовное дело — о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Впоследствии выяснилось, что уроженец Ленинграда Александр Бовт до 1997 года носил фамилию Лобадюк, пишет 47news. В прошлом он был руководителем и учредителем ныне ликвидированного АОЗТ «Андрей Первозванный», зарегистрированного в Петербурге в 1994 году. Предприятие занималось производством статуэток из дерева, шкатулок, мозаики, футляров для ювелирных изделий или ножей.

Сам Бовт отрицает обвинения в изнасилованиях дочери, добавляя, что оружие держал в доме «для самообороны». Также он полагает, что его «сознательно хотят опорочить», чтобы он «не выполнял служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом». В скором времени ему назначат прохождение психологической экспертизы.

Химозинская аскеза

В репортаже с места оперативных действий издание «Север.Реалии» пишет, что за зданием, в котором жил Бовт со своей многодетной семьёй, «практически не ухаживали», зато «в конце участка за чёрной могильной оградой возвышается трёхметровый деревянный крест».

Соседи задержанного сообщили силовикам, что мужчина был замкнут и религиозен. Он соблюдал пост и весьма строго вёл себя с несовершеннолетними детьми. Так свидетели уверяют, что мужчина однажды оставил мальчика ночью на холодном балконе. Кроме того, Бовта ранее видели в Павловском соборе Гатчины в церковном облачении. Местные СМИ не исключают того, что мужчина мог служить в церкви.

Псаломщик Покровского храма отец Андрей сообщил, что семья Бовта стала приходить в церковь почти сразу после переезда в Химози в 2002 году.

Мы помогали им с отоплением. Дом большой, отапливался печкой. Потом на какое-то время они пропали из храма. Смотрю, а их по телевизору показывают в дни царской семьи. Андрей был в царской форме. Они были почитателями семьи Николая II. В так называемые царские дни (годовщина расстрела императорской семьи 17 июля. — NEWS.ru) ездил в Царское Село. Бывали и в Екатеринбурге, где убили императора, — сообщил священник.

Клирик этого же собора протоиерей Михаил добавил, что дети Бовта «производили впечатление отсталых в развитии» и были «вечно голодные».

Несколько вызволенных силовиками из патриархально-оружейного плена детей были помещены в гатчинскую больницу. Они сообщили изданию 78.ru, что в школу не ходили, а отец создал в семье атмосферу домашнего насилия.

Нас мама учила. К оружию никакого отношения не имеем. У нас был один пистолет пневматический и всё. Папа выдавал его иногда и то разрешал стрелять только с ним и когда рядом никого не было. А так у нас были учебники, спортзал. Иногда папа ругался, бил маму. Девочек не бил, а с мальчиками старшими что-то там делал, — рассказали дети.

Александр Бовт СК РФ

Жену Александра Бовта, мать восьмерых детей зовут Светлана. Её сестра Марина Матвеева сообщила в интервью «Московскому комсомольцу», что муж увез женщину около 20 лет назад, запретив общаться с родственниками.

Когда он предложил Светлане сожительствовать, уже тогда он (Александр Бовт — NEWS.ru) носил другую фамилию. Причины смены фамилии он не объяснял. Уже тогда казался странным и скрытным. <...> Он её увёз и спрятал от родственников почти двадцать лет назад. С тех пор мы не виделись. Я её искала через программу «Жди меня», публиковала объявления в Сети — всё без толку. Никто не откликался. Сам Андрей тоже не проявлялся, — пояснила Матвеева.

По её убеждению, Бовт «запудрил сестре мозги религией, она начала посещать какие-то подобные мероприятия».

Как писал News.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову, отца и мать восьмерых детей из деревни Химози могут лишить родительских прав. В этой связи возникает вопрос, почему органы опеки долгое время не обращали внимание на семейство религиозного фундаменталиста, живущее, если верить многочисленным публикациям, в состоянии милитаризованной дикости. Ведь местные чиновники знали о том, что в доме Бовта «что-то идёт не так». И это косвенно подтвердила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, указав, что обитатели «странного» дома вели затворнический образ жизни. Дети не имели документов, в том числе и регистрации, и не ходили в школу, а их родители не обращались ни в государственные, ни в муниципальные структуры.

Фактически районные власти признали, что судьбой детей обеспокоились только когда вскрылись признаки преступлений, а изнанка их былого затворничетва стала достоянием новостных лент.