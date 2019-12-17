https://static.news.ru/photo/16ca74c2-20b8-11ea-8c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, задержанного в деревне Химози Ленинградской области по подозрению в педофилии, ранее видели в Павловском соборе в церковном облачении — возможно, задержанный там прислуживал.

О возможной работе педофила в качестве церковного служки источник в правоохранительных органах рассказал «Невским новостям».

46-летний Андрей Бовт, по версии следствия, с 2012 года регулярно насиловал свою дочь. Предполагаемой жертве в настоящий момент 13 лет. Соседи Бовта рассказали правоохранителям, что мужчина был замкнут и религиозен. Он соблюдал пост, установил крест во дворе своего коттеджа и очень строго вёл себя с несовершеннолетними детьми. Свидетели уверяют, что мужчина однажды оставил мальчика на ночь на холоде на балконе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, при задержании Бовта из его коттеджа вывели восемь несовершеннолетних. У мужчины обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия.