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Отца и мать восьмерых детей из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти могут лишить прав на детей после того, как хозяин дома был задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Дети изъяты из семьи, некоторые госпитализированы.

В отношении отца и матери органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы, — сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Двоим старшим совершеннолетним детям помогут с устройством на работу. Остальные шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет в настоящее время находятся в больнице. 18 декабря им проведут комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, после чего решат, какая помощь необходима каждому, пригласят соответствующих специалистов, отметила Кузнецова.

У детей нет удостоверяющих личность документов, образовательные учреждения они не посещали. Омбудсмен пообещала решить эти проблемы, передаёт РИА Новости.

Направим обращение в прокуратуру, чтобы выяснить, как была выстроена деятельность органов опеки и попечительства, почему снова дети-«невидимки» были обнаружены в закрытом доме, к тому же столько детей. Обстоятельства их обнаружения вызывают ещё больше вопросов, — сказала она.

Органы опеки не знали о существовании многодетной семьи, хотя непонятно, «как дети могли проживать совершенно незаметно на территории небольшого муниципального образования, органы опеки не могли не заметить многодетную семью».

Ранее NEWS.ru публиковал видео из дома в Ленинградской области, где обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.