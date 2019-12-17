Появилось видео из дома в Ленинградской области, где обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Кадры
Видео было снято внутри огромного трёхэтажного коттеджа. В ролике видны двухъярусные кровати, на которых, по всей видимости, спали дети. На них разбросана одежда. Также в одном из помещений нашли самодельную боксёрскую грушу. Кроме того, показан схрон с найденными боеприпасами.
Ранее NEWS.ru писал, что глава семейства на протяжении нескольких лет насиловал свою 13-летнюю дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
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