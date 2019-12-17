https://static.news.ru/photo/075ccf0c-20af-11ea-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Появилось видео из дома в Ленинградской области, где обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Видео было снято внутри огромного трёхэтажного коттеджа. В ролике видны двухъярусные кровати, на которых, по всей видимости, спали дети. На них разбросана одежда. Также в одном из помещений нашли самодельную боксёрскую грушу. Кроме того, показан схрон с найденными боеприпасами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава семейства на протяжении нескольких лет насиловал свою 13-летнюю дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».