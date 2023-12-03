В Петербурге задержали серийного педофила-насильника: сколько у него жертв SHOT: серийного насильника-педофила задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований девочек. Когда орудовал маньяк и сколько на его счету жертв?

Что известно об изнасилованиях детей в Петербурге

Как сообщает Telegram-канал SHOT, задержанный злоумышленник изнасиловал как минимум трех девочек в период с 2017 по 2023 год.

«26-летний Денис знакомился со своими жертвами с разных аккаунтов в соцсетях, а затем приглашал их в свою квартиру и совращал, зная, что девочки несовершеннолетние. Так, мужчина изнасиловал 14-летнюю, 15-летнюю и 16-летнюю девушек. Все три жертвы в итоге обратились в полицию, насильника вычислили и задержали полицейские, он во всем сознался», — пишет ресурс.

Сотрудники Следственного комитета предполагают, что на счету маньяка жертв может быть больше.

Что грозит педофилу

Изнасилование несовершеннолетних наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Какие еще были громкие преступления в Петербурге со стороны педофилов

В октябре в Петербурге вынесли приговор банде серийных педофилов, которые несколько лет орудовали в разных районах Северной столицы. Фигурантов дела четверо — моряк дальнего плавания, охранник, инженер и рок-музыкант.

Как установили следователи, преступники обменивались детьми и снимали все происходящее на видео. Первым задержали моряка дальнего плавания — мужчина был взят по горячим следам на съемной квартире, куда он приводил мальчиков. С одними он знакомился в интернете, с другими — на улице. Затем заманивал в гости, обещая сладости или игрушки, после чего совершал преступление.

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«Он сразу во всем признался. Мальчики начали рассказывать не только о нем, но и о его знакомых, с которыми он вступал в интимные отношения, при этом обмениваясь вот этими мальчиками», — заявил РЕН ТВ начальник 4-го отдела ОРЧ № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Громов.

В этот же день задержали второго фигуранта — охранника автопарковки. Его взяли прямо на рабочем месте. Подозреваемый не стал отрицать вину и рассказал, как совращал детей.

Позднее в руки правоохранителей попали еще двое преступников — рок-музыкант и ведущий инженер завода.

«Пока мы проводили определенные следственно-оперативные мероприятия в этой квартире, в квартиру приходили и приходили дети, и все это были жертвы. Там всего официально около 10–12 потерпевших по уголовному делу проходило», — рассказал Громов.

Выйти на след банды педофилов удалось благодаря сотрудникам так называемого детского отдела уголовного розыска полиции Петербурга. Он существует три года, и за это время сотрудники раскрыли более 500 преступлений и задержали почти 200 серийных маньяков и растлителей.

Участники банды получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима.

В Петербурге вновь рассмотрят дело об убийстве и изнасиловании девушки

Суд Петербурга заново рассмотрит уголовное дело об изнасиловании и убийстве девушки в 2002 году. Обвиняемый в совершении этого преступления избежал наказания из-за сроков давности, однако прокуратура не согласилась с решением первой инстанции. Соответствующее постановление по апелляции было принято 30 ноября.

Следователи установили, что весной 2002 года 48-летний Алексей Данилов изнасиловал и задушил свою знакомую — первокурсницу колледжа. Предположительно, девушка собиралась с преступником на танцы, но передумала. Между молодыми людьми произошла ссора, в результате которой подозреваемый избил подругу, надругался над ней, а затем задушил.

Злоумышленнику грозило пожизненное заключение, однако 18 сентября Октябрьский районный суд прекратил дело на основании того, что фигурант не скрывался от следствия, а срок давности по подобному делу составляет 15 лет и к настоящему моменту истек. Теперь дворец правосудия вновь рассмотрит резонансное дело.

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