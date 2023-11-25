Mash: главу детского парламента Братска заподозрили в педофилии

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Telegram-канал Mash сообщил, что главу детского городского парламента Братска в Иркутской области Сергея С. заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации канала, 15-летняя девочка пожаловалась, что мужчина трогал ее, а также отправлял ей непристойные фотографии и склонял к сексу.

Mash сообщает, что заявление на подозреваемого написали родители девочки, которые в ее телефоне обнаружили непристойную переписку с руководителем детского парламента, потерпевшая позднее подтвердила действия мужчины и добавила, что он приставал к ней на протяжении трех месяцев.

По информации канала, против педагога заведено уголовное дело, при этом его коллеги отзываются о нем только положительно, Сергей С. ранее был удостоен почетной грамоты губернатора региона.

Ранее в Москве задержали педофила-рецидивиста, который домогался мальчиков в столичном метрополитене. За аналогичное преступление мужчина был осужден в 2009 году, когда был пойман «охотниками на педофилов». Наказание он должен был отбывать до 2025 года, но вышел по УДО. Участвовавший в поимке педофила активист Алексей Родин возмутился, что преступнику позволили выйти на свободу.