Охотника на педофилов возмутило преступление пойманного им рецидивиста В Петербурге задержали педофила, которого ранее посадили до 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 19 октября в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении подростков в местном метро, сообщает «Фонтанка». Задержанным оказался бывший прапорщик милиции, который еще в 2009 году был задержан при содействии «охотника на педофилов» Алексея Родина. Активист отметил, что рецидивист должен был отбывать срок за аналогичные преступления до 2025 года, но оказался на свободе по УДО.

Помню этого негодяя, мы задерживали его с коллегами в 2009 (2010) году. Тогда за свои педофильские художества Грибков получил 15 лет лишения свободы. Ему оставалось сидеть еще как минимум два года. Но по какой-то «случайности» педофила выпустили на УДО, и вдруг, о «чудо», он «неожиданно» продолжил совершать свои злодеяния! До 2025 года общество было гарантировано избавлено от этого злодея. Но кто-то посчитал, что он нам тут очень нужен, — рассказал Родин.

Отмечается, что мужчина домогался подростков в условиях давки в общественном транспорте.

Ранее в Новосибирске после 13 лет тюремного заключения вышел на свободу воспитатель детского дома, осужденный за сексуализированное насилие над воспитанниками. В ходе следствия были установлены 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. Все подростки имели отклонения в психическом развитии.