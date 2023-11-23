Миша Улыбка. Как милиционер Попков стал самым массовым убийцей в истории РФ

Фото: Иллюстрация Евгений Потехин/NEWS.ru

Суд в Иркутской области приговорил к 10 годам лишения свободы ангарского маньяка Михаила Попкова за три новых убийства, в которых он признался в колонии особого режима. Всего на его счету более 80 жертв, погибших в 1992–2010 годах, за что он отбывает двойной пожизненный срок. Почти 20 лет Попков оставался безнаказанным и параллельно работал в МВД. NEWS.ru вспоминает, как милиционер из Ангарска, которого коллеги за доброжелательность прозвали Мишей Улыбкой, оказался самым массовым убийцей в истории России.

В каких новых убийствах признался Попков

Ленинский районный суд Иркутска вынес 59-летнему Михаилу Попкову четвертый по счету приговор по делу об «убийстве двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его жертвами стали три женщины в 1997–2003 годах.

«Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — сообщает прокуратура Иркутской области.

Суд установил, что в октябре 1997-го Попков задушил 25-летнюю девушку, в марте 1998-го — 27-летнюю. Это произошло на берегу Ангары. Тело одной из потерпевших маньяк облил бензином и сжег. В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю женщину, нанеся ей «не менее 40 ударов ножом». За эти три эпизода суд приговорил серийного убийцу к 10 годам особого режима, которые добавились к двум пожизненным срокам.

По версии силовиков, причастность маньяка к убийствам 20-летней давности подтверждается как его явками с повинной, так и протоколами осмотров мест преступлений и судебными экспертизами.

Адвокат Владимир Лухтин, представлявший в суде интересы Михаила Попкова, заявил об отсутствии «фактических данных, дающих основания полагать, что это был самооговор».

Фото: СК РФ

«Был проведен достаточный объем следственных действий, направленный на сбор, проверку и оценку доказательств. Ряд следственных действий проведен с непосредственным активным участием Михаила Викторовича, в частности были проведены многочасовые проверки показаний на месте, в ходе которых Михаилом Викторовичем были указаны места, способы, орудия и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для уголовного дела», — заявил Лухтин.

Летом 2023 года стало известно, что Попков признался в совершении еще трех преступлений, ему предъявили новые обвинения. Позднее подполковник ФСИН Сергей Дяшкин рассказал, что добиться явки от Попкова в мордовский ИК-6 «Торбеевский Централ» особого режима удалось благодаря общим увлечениям.

«С первых слов выяснилось, что у нас с ним общие интересы — автомобили. Он с удовольствием, с блеском в глазах рассказывал про Subaru. Это было нечто — при разговоре об этой марке у него сразу загорались глаза: тут полный привод, а это моя любимая модель. Понятно, что человек увлечен этой темой. Когда оказалось, что у нас есть общий интерес, начался диалог, который в конце концов и дал результат», — говорил Дяшкин.

Сколько человек убил Попков

В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин, совершенных в Ангарске и его окрестностях в 1994–2000 годах. Он убивал своих жертв, используя топор, ножи, отвертку или удавку. Все погибшие женщины были невысокими и склонными к полноте. Из 29 человек все, кроме одной погибшей, в момент нападения были в состоянии алкогольного опьянения. Единственную девушку, которая была трезва, Попков задушил шарфом и нанес удары ножом, когда она уже была мертва.

Еще до вынесения первого приговора, но после передачи дела в суд Попков начал признаваться в новых преступлениях. К 2017 году стало известно, что он обвинялся еще в 59 убийствах и одном покушении, совершенных в 1992–2010 годах. В конце 2018-го его признали виновным в 56 эпизодах и назначили второй пожизненный срок.

Было установлено, что Попков убивал в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутском, Ангарском и Усольском районах Иркутской области. Жертвами стали женщины разного социального статуса в возрасте от 16 до 40 лет и сотрудник милиции.

Фото: СК РФ Кадры со следственного эксперимента

В 2020 году стало известно, что Михаил Попков признался в новых убийствах, совершенных в Ангарске. В июне 2021-го ему назначили девять лет и восемь месяцев лишения свободы за два эпизода, произошедших в 1995 году.

Таким образом, вместе с недавним приговором суды признали Михаила Попкова виновным в убийстве 83 человек. Как рассказал NEWS.ru один из участников оперативно-следственной группы, которая занималась делом ангарского маньяка, на одном из допросов убийца пообещал долго рассказывать о своих преступлениях.

«Когда я только его взял, он сказал мне: „Я буду вам рассказывать еще и еще, на протяжении многих лет, не торопитесь“», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Эту же деталь в своей книге об ангарском маньяке «Безлюдное место» указала журналистка Александра Сулим, которая подробно изучила дело Попкова. Она присутствовала на судебных заседаниях и даже лично беседовала в тюрьме с убийцей.

«Явки с повинной Попкова оформлял оперативный сотрудник Максим Степуненко. Когда он спросил у Попкова, зачем ему понадобилось признаваться в новых преступлениях, тот ответил: „Похоже, мне уже ждать нечего — посадят на полную, зачем мне теперь что-то скрывать“. Когда оперативник уточнил у обвиняемого, во всех ли убийствах он уже признался, Михаил, улыбнувшись, ответил: „Когда придет время, расскажу еще“», — писала Сулим.

Почему Попкова не могли поймать 20 лет

С середины 1990-х в окрестностях Ангарска стали регулярно находить трупы изнасилованных и жестоко убитых молодых женщин. Первым о том, что это дело рук серийного убийцы, заявил следователь прокуратуры Иркутской области Николай Китаев. Как он рассказывал, в 1998 году он обнаружил, что десятки особо тяжких преступлений в городе оставались нераскрытыми из-за «фактического развала оперативно-разыскной деятельности».

Как пишет в своей книге «Безлюдное место» Александра Сулим, о ситуации в Ангарске Николай Китаев сообщил на прокурорском совещании в Иркутске, но начатое им расследование остановили, якобы опасаясь негативной реакции из Москвы.

На федеральном уровне о феномене ангарского маньяка заговорили только в 2002 году, когда в газете «Московский комсомолец» вышла посвященная убийствам в этом сибирском городе публикация. После этого в Иркутскую область из Москвы была направлена следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников прокуратуры и МВД. Ее возглавили следователь по особо важным делам Евгений Костарев и полковник милиции Сергей Державин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Попков

По найденному в трех случаях биологическому материалу преступника был установлен его генотип. Оставалось обозначить круг подозреваемых, брать у них кровь и проводить генетическую сверку со спермой. Но как рассказывал Александре Сулим Сергей Державин, до 2008 года тесты на ДНК проводились только в Москве и были весьма дорогостоящими, поэтому в год делали несколько таких анализов. К концу 2000-х ситуация изменилась. К тому времени в числе подозреваемых оказалось около 600 человек с такими характеристиками: местный житель, передвигавшийся на автомобиле «Нива» и имеющий третью группу крови.

В список подозреваемых попал и Михаил Попков, который до 1998 года трудился оперативным дежурным в милиции Ангарска (параллельно подрабатывая могильщиком на кладбище). Как выяснилось позднее, некоторые убийства он совершал в форме МВД, когда ездил на служебной машине. На протяжении двух десятилетий маньяк старался «заметать следы», не оставляя на местах преступлений отпечатков пальцев и орудий убийств. Однако он ничего не знал о современных методах раскрытия сексуальных преступлений, о чем впоследствии рассказал в одном из интервью.

«Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке. Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было. Если бы не дошли мы до этого уровня развития генетической экспертизы, то... я бы перед вами не сидел», — заявил Попков «КП».

Получив повестку, он прибыл в уголовный розыск, ответил на все интересующие сыщиков вопросы, сдал анализы и ушел домой. Вскоре результат экспертизы показал, что его генотип на 100% совпадает с тем, который у маньяка. Задержали его в июне 2012 года в поезде, когда он ехал во Владивосток, чтобы перегнать оттуда машину. Попков не оказал сопротивления и, хоть первоначально обвинялся в убийстве только троих, впоследствии стал активно писать явки с повинной.

Зачем ангарский маньяк убивал

В ходе расследования уголовного дела ангарского маньяка выяснилось, что на убийство его толкала радикальная форма мизогинии (женоненавистничества). Исследование Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского показало, что Попкову свойственна гомицидомания, то есть непреодолимое влечение к убийству.

На это могла повлиять цепочка событий из его жизни. Первая любовь Михаила не дождалась его из армии и вышла замуж за другого парня. К тому же, как рассказывал маньяк на допросах следователям, в юношеские годы он стал невольным свидетелем того, как его мать занималась сексом с чужим мужчиной на глазах у отца. Как говорили знакомые Попкова, слова которых цитирует в книге Александра Сулим, его младшая сестра одно время якобы «гуляла» и встречалась «с кем попало». В 1992 году Попков узнал об изменах жены, но, несмотря на это, сохранил брак, хотя в отношениях с супругой были случаи бытового насилия.

Фото: СК РФ

«Единственной знакомой Попкова, по отношению к которой он применял насилие, в итоге оказалась его жена. В 1995 году, сильно выпив после похорон своего дяди, Попков попытался задушить [свою жену] Елену. Ее спасла дочь, которая пришла на крики родителей и сказала: „Папа, ты что делаешь?“ После этих слов Попков пришел в себя, привел Елену в чувство и ушел из дома. К тому времени он убил уже как минимум восемь женщин», — пишет в своей книге Александра Сулим.

Рассказывая в одном из интервью, что именно толкнуло его на убийства женщин, Попков вспомнил именно неверность супруги.

«Это стало толчком к моему будущему», — признавал он, добавляя, что «утром, просыпаясь, первым делом бежал в ее комнату — проверял, не убил ли».

Он заявлял, что убивал в основном «падших» женщин, а многих других, которые садились в его машину, довозил до дома. Маньяк отрицал обвинения в изнасиловании.

«На предметах одежды жертв, обнаружен мой биологический материал, автоматически мне вменяется, что сопряженное с изнасилованием. Я на 100% скажу, что ни одна из жертв не была изнасилована, если я с кем-то вступал в половую связь, то это было добровольно», — утверждал Попков в одном из интервью.

Правда ли, что Попков — самый массовый убийца в истории России

Среди известных серийных убийц Российской империи, СССР и РФ Попков, жертвами которого стали 83 человека, стал абсолютным «рекордсменом».

Советский «маньяк из лесополосы» Андрей Чикатило лишил жизни 43 человек в 1982–1990 годах. Все эти преступления были доказаны в суде, хотя сам убийца признавался, что на его счету 55 жертв.

Анатолий Оноприенко, который совершал преступления в период с 1989-го по 1996-й, виновен в смерти 52 человек. «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, убивавший жертв в Москве в 1992–2006 годах, был осужден за гибель 49, хотя признавался, что их было 60.

Сергей Ткач насиловал людей в 1980–2005 годах. Его жертвами за такой длительный период стали 37 человек. Алексей Выговский отравил столько же жителей Москвы.

Из дореволюционных маньяков самой известной считается московская помещица Дарья Салтыкова. Ее называют первым зафиксированным в истории России серийным убийцей. В середине XVIII века она лишила жизни 38 крепостных. Первоначально ее подозревали в гибели 75 человек.

Фото: СК РФ

С кем из серийных убийц мира можно сравнить Попкова по числу жертв

По количеству убийств «ангарского маньяка» можно сравнить с самыми массовыми убийцами в мировой истории. В XX веке таковым считался колумбийский сексуальный маньяк-педофил Луис Альфредо Гаравито Кубильос. На его счету 138 жертв в возрасте от 6 до 16 лет, которых он лишил жизни в 1990–1999 годах. Всего он подозревался в причастности к гибели 172 детей — как правило, беспризорников.

Другой латиноамериканский потрошитель — тоже колумбиец Педро Алонсо Лопес — признавался в убийстве около 300 девочек в Колумбии, Эквадоре и Перу в 1970-х. Однако полиции удалось доказать его причастность по меньшей мере к 110 эпизодам. Его неоднократно задерживали, помещали в психиатрическую больницу, но в 1998 году признали вменяемым и выпустили под залог, после чего он скрылся. В итоге несколько десятилетий Лопеса (в 2023 году ему исполнилось 74 года) разыскивает Интерпол.

Одним из самых массовых убийц в истории считается индиец Таг Бехрам, совершавший преступления с конца XVIII века до 1840 года. Британский исследователь Джеймс Пэйтон предполагал, что он причастен к гибели 931 человека, но доказаны только 125 случаев. Он состоял в криминальной секте «Тхаги», члены которой занимались жертвоприношениями богине смерти и разрушения Кали.

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