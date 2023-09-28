«Мальчика-педофила» осудили на шесть лет: почему люди не верят в его вину Что на самом деле произошло между детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Волгодонске Ростовской области приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка Данила К., которого обвинили в педофилии по заявлению шестилетней девочки. Сам парень отрицает вину, экспертизы на полиграфе подтвердили его невиновность, но следствие и суд посчитали иначе. После вынесения приговора в Cети появилась петиция в защиту школьника, которую за несколько дней подписали почти 15 тысяч человек. NEWS.ru узнал подробности этой истории и причину сомнений в справедливости вердикта.

Что известно о деле Данила

По версии следствия и суда, летом 2021 года 14-летний Данил К. во дворе своего дома в Волгодонске предложил знакомой шестилетней Яне, живущей в соседнем квартале, «что-то показать». Затем он якобы отвел ее в технический проем между подъездами многоэтажки, где снял с нее трусы и дотронулся рукой до половых органов девочки.

Когда точно это произошло, не известно ни суду, ни следствию, потому что малолетняя потерпевшая не может назвать четкую дату предполагаемого преступления, совершенного против нее. В материалах уголовного дела и приговоре (есть в распоряжении NEWS.ru) так и написано: преступление совершено с 00:00 1 июня до 20:00 24 августа 2021 года. Судя по показаниям матери потерпевшей, Валентины Ивановой (имя и фамилия изменены), весьма длительное время девочка не рассказывала ей об этом, опасаясь, что та ее изобьет. В том, что периодически поднимает руку на ребенка, женщина призналась в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское». В том же выпуске она сообщила, что отец девочки умер от алкоголизма.

Сам Данил стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Вину мальчик не признал. Следствие длилось два года, и 14 сентября Волгодонский районный суд Ростовской области приговорил подростка к шести годам колонии, в тот же день мальчика взяли под стражу и отправили в СИЗО.

Как школьник из Волгодонска стал подозреваемым в педофилии

Около 23:00 24 августа 2021 года шестилетняя Яна, по словам очевидцев, стояла у местного продуктового магазина и плакала. Проходивший мимо мужчина пожалел ребенка, взял на руки, обнял и поцеловал. Друзья девочки — местные подростки, живущие в том же районе, — увидев это, обратились к взрослым с просьбой вызвать полицию. Они предположили, что неизвестный пристает к ребенку. Прибывшие сотрудники МВД и отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) задержали мужчину, но вскоре отпустили. Как выяснилось позже, девочка плакала, потому что, по ее словам, мальчик «трогал» ее за интимные места.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Кристины Солодовниковой, матери Данила, 24 августа 2021 года она гуляла со старшим и младшим, трехлетним, сыновьями. В какой-то момент дети решили сходить за соком, женщина дала им банковскую карту и отправила в расположенный рядом магазин, оставшись ожидать сыновей на лавочке. Уведомление о покупке Кристине пришло на телефон, но дети задерживались, хотя идти от магазина всего несколько минут.

По ее словам, сыновья вернулись встревоженные, младший ребенок плакал и в истерике сказал, что Данила побили какие-то мальчики. Как впоследствии оказалось, это были соседские парни, знакомые Яны, которым она пожаловалась, что к ней приставал Данил.

«Уже дома Даня сказал, что они встретили по дороге подростков. Те стали задавать глупые вопросы, на которые он не смог ответить, и ударили его два раза по лицу. Потом эти подростки ушли, а мои дети вернулись домой. Около 23:00 мне позвонила моя мама и сказала, что сына разыскивает полиция, что якобы Даня приставал к девочке», — вспоминала Кристина в разговоре с изданием «Блокнот-Волгодонск».

Через некоторое время домой к ним пришел инспектор ПДН, а также Валентина Иванова с дочерью Яной, к которой якобы приставал Данил.

«Я начала расспрашивать девочку, она путалась в рассказах. Сначала сказала, что это было вчера, но в тот день Даня не выходил на улицу, тогда она сказала, что позавчера, но время уточнить не смогла. Сначала сказала, что Даня был один, но когда я сказала, что он гуляет только с братиком, она подтвердила, что Даня действительно был с братом. Я даже не смогла понять, где это происходило, ничего конкретного она не смогла сказать», — вспоминает Кристина Солодовникова.

Она попыталась узнать о случившемся у матери девочки, но та сказала, что «вообще впервые слышит об этом от инспекторов, что девочка ей никогда не жаловалась и что если бы не инспекторы ПДН, она бы ничего и не узнала».

«То есть тем вечером (24 августа 2021 года. — NEWS.ru) девочку нашли у магазина совсем в другой компании и по другому случаю. Инспектор сказал, что его вызвали совсем по другому делу, но между делом девочка сказала, что мой сын к ней приставал, и им нужно это отработать», — добавила Солодовникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующий день, по словам Солодовниковой, она со старшим сыном пошла домой к Яне и ее матери. Последней не было дома, а родственники — дядя и тетя девочки — сказали, что она «великая выдумщица и ситуации подобного рода на их памяти уже были». Яна якобы «обвиняла в подобном их сына, но это было в семье и далеко не вышло». Затем Солодовникова отправилась в полицию, чтобы написать заявление об избиении ее сына неизвестными подростками. В итоге при содействии ПДН обидчиков Данила нашли, и они примирились, но сын Кристины стал фигурантом уголовного дела о педофилии.

Что говорили о случившемся мать потерпевшей и сам Данил

Вот как о случившемся рассказывала мать Яны: «Я сначала ей не поверила, а когда начали ходить к психологу, психологи сказали, что она говорит правду, тогда я и поверила. Я в шоке была. Не могла поверить в это. <...> Яна отводила меня к этому месту, куда он ее отвел. Я ей сказала: „Покажи, куда он тебя вел“. Она повела. И она всем рассказывала одно и то же — и следователю, и сотруднику ПДН, все в точности».

При этом женщина утверждает, что дочка не бродит по городу без присмотра, а гуляет только с двоюродными сестрой и братом. Сама же женщина оставляет ребенка под их присмотром, потому что работает и воспитывает детей одна. По словам Ивановой, в день предполагаемого домогательства ее дочь «вышла во двор, возле дома погулять, сидела с подружкой на лавочке». Потом «Данил подошел и позвал ее, а девочку [другую] прогнал, как она рассказывает». В какой день это произошло, женщина не знает.

Первоначально девочка якобы рассказала о «приставаниях» не матери, а двоюродной сестре и ее друзьям. «Она мне сразу не сказала, потому что, как она мне сказала, боялась, что я ее побью. Я ей объяснила, что мне надо все рассказывать, бить не буду», — рассказывала Иванова.

Сам Данил заявил, что действительно знал Яну, но не притрагивался к ней.

«Мы играли с ее братом и друзьями на детской площадке, потом его позвала мама в окошко, спустя время он вышел с маленькой девочкой и сказал, что это его двоюродная сестра, которую зовут Яна. Сначала я на нее не обращал внимания, а потом заметил, что она сильно матерится, спустя пару дней я заметил, что она просит у пьяных взрослых мужчин деньги, просит продукты питания также. Я ей говорил, что так делать нельзя, и ругал ее за это», — рассказывал Данил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также Данил утверждал, что Яна ведет себя «как присоска»: «К какой-нибудь компании прилипнет и возится. Даже если это будут пьяные мужчины, которым за 40. <...> На вид она девочка как девочка, обычная. Играла на площадке она, как обычные дети. Но так как мы старше нее, нам надоедало с ней возиться, и мы с друзьями старались с ней не играть». Говоря об инкриминируемом ему домогательстве, мальчик «от чистого сердца и от всей души» утверждал, «что ничего этого не было».

Почему защита и мать Данила считают приговор несправедливым

Сторона защиты утверждает, что с Яной общались психологи, которые установили: девочка нуждается во внимании, она способна совершать любые поступки, лишь бы привлечь к себе внимание.

«Когда возбудили уголовное дело, в отношении Яны были проведены две экспертизы. Первая психолого-психиатрическая экспертиза прошла в Ростове-на-Дону. Он показала, что у ребенка имеется склонность к повышенному фантазированию, но у девочки нет никаких психических или психологических травм. Это может свидетельствовать о том, что никто не нарушал ее интимную сферу. Вторая экспертиза была назначена в центре имени Сербского. Она пришла к выводу, что у ребенка нет никаких признаков травмированности. То есть девочка не закрылась в себе, не испытывает депрессию и очень охотно рассказывает о ситуации с Данилом, но на уточняющие вопросы не отвечает. Она говорит только какие-то заученные фразы об обстоятельствах, которые никто подтвердить не может», — заявила Кристина Солодовникова в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, Данил еще совсем ребенок и в силу этого не мог домогаться малолетней девочки. Экспертизы показывают, что он не ориентирован в сексуальной сфере, воспитан, уравновешен, не склонен совершать противоправные поступки. Также мать Данила добавила, что на суде выступали свидетели, которые показали: ранее Яна обвиняла в приставаниях других детей.

«Про одного мальчика она сказала, что тот показал ей свой половой орган, про другого говорила, что это он лазил к ней в трусы, и в тот же день, 24 августа, за ним бегали и искали его друзья Яны, но в итоге поймали Данила, и один из них ударил его в лицо. Также она обвиняла в приставаниях своего двоюродного брата, с которым они живут в одной квартире», — добавила Солодовникова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгодонский суд счет обвинения в адрес других людей со стороны девочки «несостоятельными, так как на протяжении всего предварительного следствия малолетняя потерпевшая <...> при проведении с ней следственных действий последовательно рассказывала только о противоправных действиях подсудимого».

«С решением суда мы не просто не согласны, а ужасно удивлены и до последнего были уверены, что виновность моего ребенка не доказана и сам состав преступления не имел места. Но с самого начала меня предупреждали о статистике — в России меньше 0,01% оправдательных приговоров по такой статье», — рассказала NEWS.ru Кристина Солодовникова.

Она утверждает, что следствие и суд не интересовали показания свидетелей защиты и выводы исследования на полиграфе, указывавшие на невиновность Данила (результаты экспертизы есть в распоряжении NEWS.ru). Впоследствии СК провел свое исследование на детекторе лжи, но и оно, судя по всему, не удовлетворило сторону обвинения.

«Вторая проверка на полиграфе показала, что, отвечая на незначимые вопросы, ребенок не врет, а на значимые вопросы, мне эксперт сказал, что не может определить. Мы делали рецензию на их заключение, которая вновь показала, что Даня говорит правду, отрицая все обвинения. Если бы первое или второе исследование на полиграфе показало, что мой сын врет, то я думаю, что это бы было отражено в обвинительном приговоре. Но суд не учел их, указав, что это не является доказательством», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Кристина Солодовникова Выводы проверки подсудимого на детекторе лжи

Что будет делать дальше защита подростка

Адвокаты Данила К. будут обжаловать приговор и добиваться его оправдания.

«Мы подадим апелляционную жалобу в Ростовский областной суд. Если она не будет удовлетворена, будем подавать кассационную жалобу, обратимся в Верховный суд, то есть будем идти до конца», — заявила NEWS.ru Кристина Солодовникова.

В Волгодонске и Ростовской области в целом, по словам стороны защиты, дело Данила К. вызвало большой резонанс. В день приговора в Сети появилась петиция в защиту подростка, которую за несколько дней подписали почти 15 тысяч человек. Они требуют отмены судебного решения, пересмотра дела и оправдания мальчика.

NEWS.ru направил запрос в прокуратуру Ростовской области с просьбой предоставить позицию гособвинения, однако на момент публикации ведомство не предоставило комментарий.

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