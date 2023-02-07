Санитары лесополосы: как у геев-мусульман в Москве вымогали деньги На скамье подсудимых оказался организатор подставных свиданий для мигрантов из Центральной Азии

Фото: shutterstock.com

7 февраля в Зюзинском районном суде Москвы состоится очередное судебное заседание по делу о подставных свиданиях. По данным правоохранительных органов, подсудимый звал мужчин-мусульман на встречи, отводил в лес, угрожал им, снимал на видео их «признания», а затем требовал деньги. При этом подсудимый не отрицает, что устраивал подставные свидания: он говорит, что таким образом пытался «бороться против заразы». NEWS.ru изучил материалы этого дела и узнал эксклюзивные подробности.

«Твою голову съедят волки»

Лесополоса недалеко от станции метро «Нагорная». Темно. На корточках сидит мужчина, приехавший в российскую столицу из одной из стран Центральной Азии, и запуганным голосом говорит о своей гомосексуальности. Множество таких видеозаписей лежали в открытом доступе на YouTube-канале с сотнями просмотров, а избранные кадры автор этих роликов публиковал в TikTok, где число просмотров измерялось уже тысячами.

Ролики снимал уроженец Таджикистана Фаррухжон Абдуганиев. По данным полиции, он устраивал подставные свидания: мужчины приезжали по заявленному адресу, намереваясь познакомиться либо с мужчинами, либо с женщинами, однако на месте их встречал Абдуганиев и несколько его знакомых. Пострадавших отводили в лес, где снимали на видео, как они говорят о своей сексуальной ориентации.

Фото: shutterstock.com

В интернет попадали не все ролики, некоторые записи силовики нашли потом в телефоне Абдуганиева. Сценарий у этих записей один: мужчину вынуждают назвать свое имя, рассказать о месте рождения и о том, зачем он пришёл на встречу. В процессе жертву периодически бьют. После этого ему говорят, что такие действия противоречат правилам ислама и начинают угрожать.

Если ещё раз попадёшь в наши руки, <...> отрежем твою голову и сюда выбросим. Твою голову съедят волки, — так звучит одна из угроз за кадром.

Некоторым своим жертвам нападающие объясняют, что они начали «рейд» по Москве в поисках тех, кто не подходит под их этические стандарты. Одному мужчине сказали, что сейчас для гомосексуальных связей нужна специальная справка, а без неё надо заплатить штраф — 10 тысяч рублей. При этом деньги на выплату штрафа, конечно, можно отдать самому автору видео. Эти видеозаписи есть в распоряжении NEWS.ru.

Все знакомства происходили в соцсети «Одноклассники» и через Telegram. Абдуганиев следил за сообществами геев, откликался на объявления и сам оставлял посты с предложением платных секс-услуг.

Сейчас Абдуганиева судят по статьям о разбое и вымогательстве. Других нападавших не нашли.

Мужчина не отрицает, что устраивал подставные свидания, и даже в подробностях рассказывает суду о происходившем. Через переводчика в ходе заседаний он поделился, как находил мужчин, заводил в лес, снимал на видео, а затем предлагал «помочь нуждающимся». Именно так он описывает предложение отдать ему деньги.

[Пострадавший] заявлял, что он оказывает нетрадиционные услуги. Кто в этом нуждается, должен по пять тысяч за час платить. <...> Согласился за восемь тысяч приехать на станцию «Нагорная». Пошли в лес. [Нападавшие] заявили ему (пострадавшему. — NEWS.ru), что ты попался, мы как раз тебя искали. [Подсудимый] потребовал у него помочь ребятам в размере 10 тысяч, он согласился. Получили деньги и довели его в целости и сохранности до метро. И тут же он дал следующее объявление, хотя его предупредили, — рассказывал Абдуганиев суду через переводчика.

В некоторых случаях, по словам подсудимого, о деньгах пострадавших он не спрашивал, а просто «попросил, чтобы таких объявлений не давал и больше этим не занимался, на путь истинный наставлял». Однако в результате и у них он забирал деньги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вообще, как рассказывает мужчина, деньги все давали ему добровольно, если их не было, в залог оставляли телефон. Один пострадавший даже «благодарил, что его не били, не насиловали», уверяет Абдуганиев.

В суде мужчина заявил, что раскаялся, потому что ему «надоело сидеть» в СИЗО. Однако о причинах своих действий он говорил прямо.

Хотел бороться против этой заразы по нравственным признакам. Считает это болезнью общества, как санитар, — говорил он через переводчика.

Также в качестве объяснения своих действий он рассказывал, что на его родине есть «законодательство против этих людей». В Узбекистане действительно есть уголовная статья о мужеложестве, предполагающая наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. В России же аналогичная статья была отменена ещё в 1993 году.

Выбирали мусульман. Под видом интимных встреч заманивали на станцию метро «Нагорная», заманивали в лес, говорили, что надо пройти на дачу, которая за лесом, и в лесу нападали на людей. Подсудимый отрицает факт нападения, от считает себя «санитаром леса», человеком, который боролся за нравственную чистоту мусульман, — рассказал NEWS.ru Владимир Комов, старший партнёр правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+», которая защищает пострадавших по этому делу.

По его словам, если суд учтёт отягчающие обстоятельства, можно ожидать сурового приговора: до 30 лет лишения свободы. Однако пока не признано, что нападавшие действовали, исходя из мотивов ненависти по отношению к социальной группе. Более того, могут возникнуть и смягчающие обстоятельства: в деле есть чистосердечное признание Абдуганиева, а в ходе судебных заседаний он активно общался с пострадавшими — некоторые в итоге заявили, что простили его.

После Тесака

По словам Владимира Комова, подставные свидания — давняя проблема ЛГБТ-сообщества. Так, в 2021 году Фрунзенский суд Петербурга назначил 6,5 года колонии строго режима организатору подставных свиданий, который на протяжении двух лет вымогал деньги у гомосексуалов. Его сообщник получил четыре года колонии общего режима. Эти преступники представлялись членами несуществующей организации по борьбе с педофилами и требовали деньги, в противном случае обещая опубликовать видео с жертвами.

Это было самое крупное подобное дело в России, однако не единственное. Например, похожее дело в Петербурге рассматривали в 2018 году, тогда преступник получил 5,5 года колонии.

Подставные свидания — это практика, которая всегда преследовала ЛГБТ-сообщество, но после действий таких одиозных фигур как Тесак, конечно, подставных свиданий стало больше и они стали хорошим бизнесом. С принятием новых гомофобных законов мы наблюдаем, что растёт количество организованных преступных групп, которые заманивают ЛГБТ-людей под предлогом встреч, чаще всего интимного характера, в какое-то место, где совершается нападение, — рассказал Комов.

По его данным, суды по таким делам обычно заканчивается «реальным, суровым приговором». Однако жертвы таких преступлений редко доходят до полиции, потому что боятся огласки.

Фото: shutterstock.com

В этом, как объяснил правозащитник, и состоит цель многих преступников: они выбирают уязвимую группу, представители которой могут побояться жаловаться в правоохранительные органы. Мотивом же, как правило, является желание обогатиться, а не несоответствие жертв моральным принципам нападавших.

Еще в 2016 году, как писало издание «Медуза» (Минюстом РФ признано иностранным агентом), в Петербурге действовала группировка, организующая подставные свидания и вымогающая у геев деньги. Тогда, время одного из нападений, преступник прямо говорил своей жертве, что ему нужно кормить детей и сам он не является гомофобом.

За последние годы правозащитники фиксируют в России рост преступлений на почве ненависти к ЛГБТ. О том, что негативное отношение в ЛГБТ-сообществу в РФ усиливается, говорят и данные социологов.