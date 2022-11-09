Скрытая ненависть: как в РФ расследуют преступления против мигрантов и геев Правозащитники жалуются, что силовики игнорируют ксенофобский мотив злоумышленников

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9 ноября во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, который появился в память о еврейских погромах в Германии в 1938 году. Спустя десятилетия после тех трагических событий преступления на почве нетерпимости продолжают происходить. Мотив ненависти по российскому уголовному праву становится отягчающим обстоятельством. Однако правозащитники констатируют, что сотрудники силовых ведомств и суды не всегда верно трактуют это понятие, а также неправильно объединяют людей в социальные группы, на почве ненависти к которым может быть совершено преступление. В результате пока гомофобное нападение расследуется как обычное хулиганство, людей судят за поступки, совершённые по мотивам ненависти, к социальной группе «представители власти».

Убийство без ненависти

В ночь с 28 на 29 июня 2019 года двое гомосексуальных мужчин — Роман Едалов и Евгений Ефимов — вышли из гей-клуба и направились на Курский вокзал, чтобы уехать домой в Подольск. Узнав, что ближайшего поезда придётся долго ждать, они решили вызвать такси на привокзальной площади. В этот момент их заметил грузчик Антон Бережной. Он подошёл и ударил Едалова по лицу. Как позже рассказывал Ефимов телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), в этот момент нападавший кричал ругательство в отношении гомосексуальных мужчин, а также «сволочи».

Во время потасовки Бережной достал нож и ударил Едалова в сердце. Мужчина умер. Позднее нападавший говорил, что не планировал убийство, а погибший сам «упал на нож», но силовики ему не поверили. Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о нанесении побоев и убийстве.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Антон Бережной

Бережного судили дважды, оба раза — присяжные. В первый раз они признали его виновным в нанесении побоев, но оправдали по делу об убийстве. Ему назначили год и 11 месяцев лишения свободы и отпустили на свободу, так как был зачтен срок пребывания в СИЗО. Это решение опротестовали как потерпевшие, так и гособвинение.

Вердикт был отменён Мосгорсудом и отправлен на новое рассмотрение. Во время заседания обвиняемый сбежал из зала суда, что стало поводом для обсуждения этого дела в СМИ. В результате Бережного нашли, отправили в СИЗО, а коллегия присяжных в июне 2021 года признала его виновным в том числе в убийстве. Мужчину отправили на девять лет в колонию строго режима.

Однако ЛГБТ-активисты продолжают оспаривать вердикт. Последнее заседание по этому делу прошло 3 ноября 2022 года. Дело в том, что полиция и суд не учли мотив ненависти, который, как считают правозащитники, был у убийцы.

Мы хотим учесть применение квалифицирующего признака — совершения преступления по мотиву ненависти к ЛГБТ. Главное — формулировка, вопрос признания социальной группы, — рассказала NEWS.ru адвокат Анна-Мария Сотникова, которая представляла в суде интересы погибшего.

Она призналась, что в её практике мотив ненависти при совершении преступлений по отношению к представителям ЛГБТ учитывали крайне редко: «Могут сформулировать так, что конфликт возник на фоне личных неприязненных отношений, внезапно возникших». Во многом это зависит от правоохранительных органов, которые занимаются делом до передачи в суд, так как далее судья может только направить дело в прокуратуру для переквалификации, если будет соответствующее ходатайство.

В этом деле, как рассказал NEWS.ru старший партнёр правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+» Владимир Комов, причина отказа принимать во внимание отягчающее обстоятельство (мотив ненависти) связана с наличием смягчающих обстоятельств. По его словам, если присяжные признают смягчающие обстоятельства, суды стараются не учитывать отягчающие.

Однако даже когда смягчающих обстоятельств нет, мотив ненависти учитывается неохотно: доказать его правозащитникам удаётся примерно в 20% случаев, отметил эксперт. Он уверен, что это связано с неприязненным отношением к представителям ЛГБТ со стороны сотрудников правоохранительных органов или просто с их «ленью».

Мотив ненависти к социальной группе ЛГБТ в принципе практически никогда не учитывается. Обычно в приговоре фигурирует корыстный мотив либо формулировка «на почве личных неприязненных отношений». Обычно они в принципе стараются подробно не обосновывать, почему, на их взгляд здесь нет гомофобного мотива, а стараются вместо этого указывать на какие-то другие мотивы. Хотя, на мой взгляд, мотивы могут сосуществовать, — подтвердила в разговоре с NEWS.ru юрист Ольга Кви.

По её словам, некоторым коллегам удавалось добиться в суде учёта мотива ненависти по отношению к ЛГБТ, однако это были единичные случаи. При этом признание этого мотива, уверена она, важно по двум причинам: во-первых это повышает видимость преступлений против представителей ЛГБТ в России, а во-вторых становится отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не хотят привлекать внимание

По итогам 2020 года российские власти сообщили о 833 преступлениях, совершённых по мотиву социальной ненависти, говорится в статистике Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Ещё о 182 преступлениях на почве ненависти международной организации сообщили неправительственные объединения.

Как говорят правозащитники, чаще всего в России расследуются дела о преступлениях по мотиву ненависти, совершённых против против мигрантов. По статистике МВД, за 2020 год было зафиксировано почти 16 тысяч преступлений против иностранцев, а за период с января по сентябрь 2022 года совершено более 12 тысяч таких преступлений. При этом, как рассказали NEWS.ru эксперты, отдельного учёта преступлений на почве ненависти российские правоохранительные органы не ведут.

Под преступлениями на почве ненависти понимается безадресное преступление, объяснила эксперт информационно-аналитического центра «Сова» (признан Минюстом НКО, выполняющим функции иностранного агента) Вера Альперович:

То есть, если это нападение, оно должно совершаться не по принципу ненависти к данному объекту, а по принципу ненависти к некой группе людей.

По её словам, в первое время этот мотив правоохранительные органы квалифицировали своеобразным образом: добавляли к основной статье обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Однако сейчас эта практика прекратилась.

В то же время остается неопределённость понятия «социальная группа». Из-за этого, например, представителей ЛГБТ силовики отказываются признавать социальной группой, хотя к социальным группам их относил, например, Конституционный суд. В то же время появляются дела о преступлениях против таких социальных групп, как «сотрудники правоохранительных органов», «чиновники» или «футбольные фанаты».

Были дела, когда футбольные фанаты дрались с криками «бей спартачей» и дело был квалифицировано как нанесение лёгкого вреда здоровью по мотивам ненависти к социальной группе «фанаты футбольного клуба «Спартак», — отметила собеседница NEWS.ru.

Вера Альперович добавила, что правоохранительные органы, как правило, заинтересованы в наиболее жёстких наказаниях, а «экстремистские преступления у них рассматриваются отдельно», поэтому мотив ненависти всё же обычно учитывается. Исключение — преступления против представителей ЛГБТ и ксенофобное насилие, «если в какой-то момент государство не хочет привлекать внимание к тому, что у нас бьют людей по мотивам ненависти».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одно видят, другое нет

Юрист Максим Оленичев (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) в разговоре с NEWS.ru сказал, что на практике в России положение о мотиве ненависти редко учитывается по своему назначению — преследованию людей, совершивших такие преступления. Он также отметил, что с этой проблемой часто сталкиваются представители ЛГБТ или те, чей внешний вид не соответствует стереотипам.

Он привёл в пример произошедшее в 2016 году в Петербурге нападение на гетеросексуального мужчину, который шёл в обуви на высоком каблуке. Нападавшие решили, что он гей, начали кричать гомофобные оскорбления и избили его. Правоохранительные органы не учли мотив ненависти и преступников наказали так, как обычных хулиганов.

На практике российские власти используют концепцию преступлений на почве ненависти не для того, для чего она создавалась, для защиты уязвимых групп людей, а для собственной защиты. Так, в последнее время мы можем видеть возбуждаемые уголовные дела, в которых утверждается что преступники совершили преступление против таких социальных групп, как «представители власти» и «сотрудников полиции», — подчеркнул Оленичев.

Например, в 2015 году уроженец Кисловодска Владимир Тимошенко опубликовал во «ВКонтакте» пост с критикой российских властей. Следствие квалифицировало его действия как возбуждение социальной ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти». В 2019 году на акции протеста в Москве задержали Евгения Коваленко, который бросил в росгвардейца мусорный бак. В следствии тоже посчитали, что он сделал это, «руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти».

Оленичев уверен, что полицейские, представители власти и другие профессиональные категории не могут считаться социальной группой. В некоторых случаях суды придерживались того же мнения: в 2012 году эксперты РГУ им. Герцена пришли к выводу, что «сотрудники милиции» — не социальная группа, после чего было прекращено дело против арт-группы «Война». При этом ещё в 2007 году блогер Савва Терентьев получил условный срок за «возбуждение ненависти и вражды к социальной группе «сотрудники милиции». За это по решению ЕСПЧ Россия выплатила блогеру 5 тысяч евро — ЕСПЧ оправдал россиянина.